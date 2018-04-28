Специалист по настройке Яндекс.Директ

Приветствую!

Меня зовут Денис Смирнов.

Я практикующий интернет-маркетолог. Сертифицированный специалист по контекстной рекламе.

Я буду максимально полезным, если Вы:

- Собственник бизнеса

Максимальные результаты достигаются только при непосредственной работе с владельцем бизнеса, который профессионал своего дела и знает свою нишу изнутри.

- Ищите СПЕЦИАЛИСТА, а не разового исполнителя.

Я всегда работаю индивидуально. Без шаблонов,методов "БМ" и прочего.

Со своей стороны гарантирую:

- Только целевой трафик. Без слива впустую бюджета

- На связи 7 дней в неделю

Рабочий график с 10:00 до 23:00 по МСК. В это время мы легко сможем выйти с Вами на контакт.

- Полный доступ к рекламным кампаниям

Аккаунты на которых я делаю настройку рекламы, привязываются к Вашим данным. Вы в любой момент можете

остановить/запустить/редактировать рекламные кампании.

Я всегда стараюсь повышать компетентность клиента. Тогда Вам будет легче меня понимать, а мне легче объяснить.

Перед совместной работой полезно ознакомится:

- Работаю с бюджетом от 5 до 100 тыс. р.

- Срок настройки рекламы в среднем 5-6 рабочих дней

- Цена создания РК в среднем 9 900 руб. (только Директ/AdWords), 15 500 (2 системы "под ключ")

Для связи:

VK: vk.com/dendirect

WhatsApp: +7 951 061 73 79

Mail: [email protected]