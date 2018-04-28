Приветствую!
Меня зовут Денис Смирнов.
Я практикующий интернет-маркетолог. Сертифицированный специалист по контекстной рекламе.
Я буду максимально полезным, если Вы:
- Собственник бизнеса
Максимальные результаты достигаются только при непосредственной работе с владельцем бизнеса, который профессионал своего дела и знает свою нишу изнутри.
- Ищите СПЕЦИАЛИСТА, а не разового исполнителя.
Я всегда работаю индивидуально. Без шаблонов,методов "БМ" и прочего.
Со своей стороны гарантирую:
- Только целевой трафик. Без слива впустую бюджета
- На связи 7 дней в неделю
Рабочий график с 10:00 до 23:00 по МСК. В это время мы легко сможем выйти с Вами на контакт.
- Полный доступ к рекламным кампаниям
Аккаунты на которых я делаю настройку рекламы, привязываются к Вашим данным. Вы в любой момент можете
остановить/запустить/редактировать рекламные кампании.
Я всегда стараюсь повышать компетентность клиента. Тогда Вам будет легче меня понимать, а мне легче объяснить.
Перед совместной работой полезно ознакомится:
- Работаю с бюджетом от 5 до 100 тыс. р.
- Срок настройки рекламы в среднем 5-6 рабочих дней
- Цена создания РК в среднем 9 900 руб. (только Директ/AdWords), 15 500 (2 системы "под ключ")
Для связи:
VK: vk.com/dendirect
WhatsApp: +7 951 061 73 79
Mail: [email protected]