dendirect

Денис dendirect

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Специалист по настройке Яндекс.Директ

Приветствую! 

Меня зовут Денис Смирнов. 

Я практикующий интернет-маркетолог. Сертифицированный специалист по контекстной рекламе. 

Я буду максимально полезным, если Вы: 

- Собственник бизнеса 

Максимальные результаты достигаются только при непосредственной работе с владельцем бизнеса, который профессионал своего дела и знает свою нишу изнутри. 

- Ищите СПЕЦИАЛИСТА, а не разового исполнителя. 

Я всегда работаю индивидуально. Без шаблонов,методов "БМ" и прочего. 

Со своей стороны гарантирую: 

- Только целевой трафик. Без слива впустую бюджета

- На связи 7 дней в неделю 

Рабочий график с 10:00 до 23:00 по МСК. В это время мы легко сможем выйти с Вами на контакт. 

- Полный доступ к рекламным кампаниям 

Аккаунты на которых я делаю настройку рекламы, привязываются к Вашим данным. Вы в любой момент можете

остановить/запустить/редактировать рекламные кампании. 

Я всегда стараюсь повышать компетентность клиента. Тогда Вам будет легче меня понимать, а мне легче объяснить. 

Перед совместной работой полезно ознакомится: 

- Работаю с бюджетом от 5 до 100 тыс. р. 

- Срок настройки рекламы в среднем 5-6 рабочих дней 

- Цена создания РК в среднем 9 900 руб. (только Директ/AdWords), 15 500 (2 системы "под ключ") 

Для связи: 

VK: vk.com/dendirect

WhatsApp: +7 951 061 73 79 

Mail: [email protected]