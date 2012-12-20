Создание и настройка АСУ / ERP/ 1С / SQL, PLSQL / Oracle, PostgreSQL

2005-2007 - разработка подсистем бух. учета и учета зар. платы, входящих в состав ERP-системы для холдинга, который специализируется на птицеводстве /Разработчик/ Разработка электронных форм документов, создание и настройка бух. проводок, создание алгоритмов начислений и удержаний ЗП/ использование клиент-серверной технологии КІТ-ХХІ, СУБД Oracle, SQL/PLSQL, Perforce, Trac.

2007-2008 - продолжение работы по ERP-системе в части вышеперечисленных подсистем, разработка кадрового учета / Ведущий аналитик-разработчик / Постановка задач программистам, разработчикам, тестирование, контроль качества, интеграция подсистем, настройка обмена с внешними системами (Клиент-банк) / использование клиент-серверной технологии КІТ-ХХІ, СУБД Oracle, SQL/PLSQL, Perforce, Trac, TOAD, Power Designer; MS Office: Word, Excel, Visio, PowerPoint, MsProject.

2008-до поточного времени:

1) Пилотные проекты АИС "Управление бюджетом села КІТ-ХХІ" и АИС "Управление бюджетом района КІТ-ХХІ" / Ведущий аналитик-разработчик / Проектирование структуры БД и описание бизнес-процессов, тестирование, контроль качества, разработка регламентированной и аналитической отчетности, создание инcтрукций пользователя, проведение живых демонстраций / использование клиент-серверной технологии КІТ-ХХІ, СУБД PostgreSQL, SQL/PLSQL, MS Office: Word, Excel, Visio, Access, PowerPoint, MsProject; Power Designer, PL/SQL Developer; использование Crystal Report Designe для разработки отчетов; Power Designer; Perforce, Trac.

2) Проект АИС "КІТ.Аудит ", который предназначен для управления аудиторской деятельностью согласно международным стандартам аудита / Ведущий аналитик-разработчик / Проектирование БД, создание и настройка электронных форм документов, тестирование и контроль качества, создание инструкции / использование клиент-серверной технологии КІТ-ХХІ, СУБД PostgreSQL, SQL/PLSQL, MS Office: Word, Excel, Visio, PowerPoint, MsProject; Power Designer, PL/SQL Developer; Power Designer; Perforce, Trac.

3) Внедрение и сопровождение подсистем кадрового учета и учета заработной платы / Менеджер проекта / организация и управление ресурсами, планирование работ, организация и проведение обучений, оперативная поддержка, переписка, проведение нагрузочного тестирование, рефакторинг узких мест системы / использование клиент-серверной технологии КІТ-ХХІ, СУБД Oracle, SQL/PLSQL, MS Office: Word, Excel, Visio, PowerPoint, MsProject; Perforce, Trac.