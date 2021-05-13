Веб-Дизайнер
Приветики
Меня зовут Дэнэф и я —сертифицированный Веб-Дизайнер, живущий в Германии.
Создаю дизайн сайта в Figma, верстаю на Tilda.
➿Окажу услуги по созданию:
▪Лендинг-страницы
▪Интернет-магазина
▪Сайта-визитки
▪Одностраничного/многостраничного сайта
▪Сайта-портфолио
➿При работе со мной вы получите:
- Анализ бизнеса, конкурентов, ЦА
- Разработку прототипа (структуры сайта)
- Дизайн сайта ( подбор шрифтов, картинок в Figma)
- Копирайтинг (написание продающих текстов)
- Адаптация сайта под все устройства (ПК, планшет, мобильный телефон)
- Подключение форм обратной связи/калькулятора
- Подключение карты
- Продвинутая анимация
- SEO оптимизация (выдача сайта в первых строках поисковика)
- Подключение домена/ Онлайн-консультанта/ Подтверждение прав на сайт
▪ Дизайн в Figma
Лендинг до 10 000₽ (до 14 дней)
Многостраничный сайт до 20 000₽ (до 22 дней)
▪Дизайн в Figma + Верстка в Тильда
Лендинг до 17 000₽ (до 25 дней)
Многостраничный сайт до 30 000₽ (до 30 дней)
*точная цена зависит от объема работ
Надеюсь на совместную дальнейшую работу !
Действие аккаунта приостановлено!