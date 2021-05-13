Веб-Дизайнер

Приветики 

Меня зовут Дэнэф и я —сертифицированный Веб-Дизайнер, живущий в Германии.

Создаю дизайн сайта в Figma, верстаю на Tilda.

➿Окажу услуги по созданию:

▪Лендинг-страницы

▪Интернет-магазина

▪Сайта-визитки

▪Одностраничного/многостраничного сайта

▪Сайта-портфолио

➿При работе со мной вы получите:

Анализ бизнеса, конкурентов, ЦА

Разработку прототипа (структуры сайта)

Дизайн сайта ( подбор шрифтов, картинок в Figma)

Копирайтинг (написание продающих текстов)

Адаптация сайта под все устройства (ПК, планшет, мобильный телефон)

Подключение форм обратной связи/калькулятора

Подключение карты

Продвинутая анимация

SEO оптимизация (выдача сайта в первых строках поисковика)

Подключение домена/ Онлайн-консультанта/ Подтверждение прав на сайт

➿Прайс-лист

▪ Дизайн в Figma

Лендинг до 10 000₽ (до 14 дней)

Многостраничный сайт до 20 000₽ (до 22 дней)

▪Дизайн в Figma + Верстка в Тильда

Лендинг до 17 000₽ (до 25 дней)

Многостраничный сайт до 30 000₽ (до 30 дней)

*точная цена зависит от объема работ

Надеюсь на совместную дальнейшую работу !