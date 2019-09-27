dengilber

Ден Гилберт dengilber

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скопировать лендинг и выполнить частичный перевод на EN

    Необходимо скопировать dota-gift[.]ru/?lang=enВхождения русского языка перевести на англЦены в эквивалент usd --&gt; rubКорректная работа форм не требуетсяЖелательно оставить возможность подгрузки комментариев на стр товара (ограничить их до 100 и перевести на англ)

    Переводынет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рефакторинг chrome расширения http filter/modifier

    $200

    Ключевой функционал продукта - добавление пользовательских скриптов на определенные сайты. Есть готовые семплы в сорцах. Нужно оптимизировать код, добавить шифрование коммуникации с админ частью, морфинг и обфускацию. Полное ТЗ отправляю по запросу. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Комплекс мониторинга соцсетей и мессенджеров (fb, vk, tg, viber)

    Краткое описание ниже. Более подробное ТЗ отправляю потенциальным исполнителям по запросу. Разработку будем вести поэтапно, для каждой соцсети. Предполагаемые к мониторингу ресурсы: - facebook - vkontakte - twitter ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад