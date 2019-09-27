Необходимо скопировать dota-gift[.]ru/?lang=enВхождения русского языка перевести на англЦены в эквивалент usd --> rubКорректная работа форм не требуетсяЖелательно оставить возможность подгрузки комментариев на стр товара (ограничить их до 100 и перевести на англ)
- Переводынет заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Ключевой функционал продукта - добавление пользовательских скриптов на определенные сайты. Есть готовые семплы в сорцах. Нужно оптимизировать код, добавить шифрование коммуникации с админ частью, морфинг и обфускацию. Полное ТЗ отправляю по запросу. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Краткое описание ниже. Более подробное ТЗ отправляю потенциальным исполнителям по запросу. Разработку будем вести поэтапно, для каждой соцсети. Предполагаемые к мониторингу ресурсы: - facebook - vkontakte - twitter ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт6 лет назад