Необходимо скопировать dota-gift[.]ru/?lang=enВхождения русского языка перевести на англЦены в эквивалент usd --> rubКорректная работа форм не требуетсяЖелательно оставить возможность подгрузки комментариев на стр товара (ограничить их до 100 и перевести на англ)