Поиск клентов, продажи и поддержка клиентов

Меня зовут Денис Климов. Большую часть своей жизни я проработал в сфере конференц-бизнеса в России. Я работал над организацией и возглавлял отделы продаж заявок на конференцию и call-центры, а также искал спонсорскую поддержку и продавала рекламные опции партнерам события. За долгое время у меня накопилась огромная база контактов российских компаний и государственных лиц России. У меня есть контакты как с топ-менеджерами, так и с руководителями крупных отделов, таких как PR, HR, отдел закупок, финансовый отдел, бухгалтерия. Я могу взять под свой контроль русскоязычный рынок, включая Украину, Белоруссию, Казахстан и другие республики бывшего Советского Союза. В настоящее время я живу в Бразилии и готов работать удаленно. Для меня это не будет большой проблемой, так как я очень организован и мой день начинается в 5 утра.

Я считаю, что с первого дня я смогу внести ценный вклад в команду отдела продаж. Я обладаю широким спектром способностей, сочетающих в себе организационные способности и эффективность продаж. Я готов доказать свою эффективность в первый месяц, после чего последний ответ останется за вами.

Кроме того, мои экспертные знания в области управления персоналом, контроля качества менеджеров по продажам, аналитики продаж для различных сегментов рынка, стратегического мышления и разработки бизнес-процессов внутри отдела позволят мне сыграть решающую роль в реализации вашей стратегии продаж и маркетинговые инициативы.

Ниже приведены основные моменты моих навыков и достижений:

Руководил и управлял командами из более чем 70 человек в 2 отделах продаж в Москве (Россия) и 1 в Бангкоке (Таиланд) в качестве директора, отвечая за управление оборотом, бюджетирование проектов, подбор персонала, контракты и переговоры, обучение команд, поддержку и управление каждому члену команды за положительный и эффективный результат, ответственность за результат работы;

Увеличил индекс HitRate с 55% до 75% в 2017 году;

Отвечал за развитие и расширение отдела, адаптацию и обучение новых сотрудников специфике рынка и получение новых знаний;

Аналитика управляемых продаж по различным сегментам рынка, позициям, продуктам и рекомендации по продвижению мероприятий;

Умение организовать и повысить эффективность процесса продаж;

Я ценю ваше время и внимание.

С уважением,

Денис Климов