denifed1

Денис Любшин denifed1

 
26 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходимо сверстать лендинг

    $22

    Тематика : Агенство лидогенерации , агенство интернет-рекламы  Сроки до 21 декабря , 18-00 по Мск.   Стоимость 1 500 руб.   Обязательно адаптивный сайт  Обязательно кроссбраузерно.  Cкорость загрузки не менее 70 по сервесу  [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url]  Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.   Подробности обсудим с ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо сверстать лендинг

    $22

    Тематика : Недвижимость от застройщика , квартиры.  Сроки до 21 декабря , 18-00 по Мск.   Стоимость 1 500 руб.   Обязательно адаптивный сайт  Обязательно кроссбраузерно.  Cкорость загрузки не менее 70 по сервесу  [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url] Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.   Подробности обсудим с ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо нарисовать дизайн лендинга

    $37

    Тематика : Агенство лидогенерации , агенство интернет-рекламы  Сроки – до 20 декабря , 18-00 по Мск.  Стоимость – 2 500 руб.  Приоритет будет отдаваться фрилансерам , которые уже работали с данной тематикой.  Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо нарисовать дизайн лендинга

    $37

    Тематика : Недвижимость от застройщика , квартиры.  Сроки – до 20 декабря , 18-00 по Мск.  Стоимость – 2 500 руб.  Приоритет будет отдаваться фрилансерам , которые уже работали с данной тематикой.  Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад