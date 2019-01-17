Тематика : Недвижимость от застройщика , квартиры. Сроки до 21 декабря , 18-00 по Мск. Стоимость 1 500 руб. Обязательно адаптивный сайт Обязательно кроссбраузерно. Cкорость загрузки не менее 70 по сервесу [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url] Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Подробности обсудим с ...