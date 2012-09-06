Контент-менеджер, Оператор ПК, Администратор
Моя цель: получить перспективную работу, развиваться, получить знания и опыт. Профессиональные навыки:
•Опыт работы с CMS (Joomla,Wordpress)
•опытный пользователь ПК (Windows, Microsoft Office)
•умение пользоваться Интернет-поисковиками на уровне уверенного пользователя
•базовые знания HTML и CSS
•базовые знания работы с графикой (Adobe Photoshop) •Опыт работы в 1С 8.2 Личные качества: ответственность, исполнительность, добросовестность, высокая
работоспособность, умение работать самостоятельно, опыт общения с
людьми и работы в команде, быстро обучаюсь.