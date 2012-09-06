denifen

Денис Тихий denifen

 
31 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Контент-менеджер, Оператор ПК, Администратор

Моя цель: получить перспективную работу, развиваться, получить знания и опыт. Профессиональные навыки:

•Опыт работы с CMS (Joomla,Wordpress)

•опытный пользователь ПК (Windows, Microsoft Office)

•умение пользоваться Интернет-поисковиками на уровне уверенного пользователя

•базовые знания HTML и CSS

•базовые знания работы с графикой (Adobe Photoshop) •Опыт работы в 1С 8.2 Личные качества: ответственность, исполнительность, добросовестность, высокая

работоспособность, умение работать самостоятельно, опыт общения с

людьми и работы в команде, быстро обучаюсь.

WordPressHTMLCSSJoomlaPhotoshop