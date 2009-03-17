Разработка проектной документации в среде AutoCAD с полным соответствием ГОСТ.
Системы: СКС, ЛВС, СС, ТВ, СТН, ОС, СКУД, ПС, ЭЧ.
Стадии: П, Р.
Полностью готовый комплект документации для осмечивания, заказа, монтажа.
ОБРАЗОВАНИЕ:
1997 – 2002 г.г.
Ростовский Государственный Университет; Физический факультет.
Специализация «Прикладная электродинамика и компьютерное моделирование».
Бакалавр по специальности «Радиофизика».
Дипломированный специалист по специальности «Радиофизика и электроника».
Сдан кандидатский минимум по философии и английскому языку.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:
- уровень владения ПК – опытный пользователь (ОС Windows; MS Office; WWW), администрирование;
- отличное знание компьютерного «железа»;
- знание основ CCTV, видеонаблюдения («КодосВидео»), ОПС («Орион»), VideoCad.
- знание широкого спектра САПР (P-CAD, AutoCAD, PROTEL, ZWCAD);
- имею опыт разработки ПО в среде Microsoft Visual Studio.NET;
- имею опыт программирования и разработки микроконтроллеров (M16C, LPC);
- имею опыт руководства коллективом до 5 чел.;
- имею опыт работы с современными измерительными приборами (Agilent и др.);
- регулярно участвую в семинарах фирм производителей электронных систем и компонентов;
- имею водительские права кат.B, л/а, стаж 11 лет.
- прописан и живу в ЗЖМ (район Плаза-Синема).
- лейтенант запаса (радиорелейная связь, ВУС 121400).
ОПЫТ РАБОТЫ:
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Ростовский НИИ Радиосвязи». Август 2002 – декабрь 2006.
Должность: Инженер.
Должностные обязанности:
- разработка конструкторской документации;
- разработка аппаратно-программных комплексов приема, передачи и обработки информации;
- разработка топологии печатных плат (от 2-х до 8-ми слоев (Protel Design)).
ЗАО «Эскорт-Центр» Южный филиал. Декабрь 2006 - настоящее время.
Должность: Инженер-проектировщик.
Должностные обязанности:
- разработка проектной документации;
- работа с производителями и поставщиками электронных компонентов (Cisco, 3Com, APC, Lenovo, Протон, МиниКом, Iskratel, Nateks, ZPAS, Legrand, DKC, Связьстройдеталь, Бастион и др.);
- разработка коммерческих предложений для Заказчика;
- предпроектное обследование объектов Заказчика;
- разработка проектной документации (СКС, ЛВС, СС, ВОЛС, ВЭРС, СКУД, СТН, ТВ) на объекты Заказчика (в данный момент - для объектов федерального уровня (авто/авиа/портовые пункты пропуска), предприятий Ростова и Ростовской области и т.п.);
- сопровождение проектной документации во время монтажа и сдачи объекта Заказчику.