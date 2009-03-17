Разработка проектной документации в среде AutoCAD с полным соответствием ГОСТ.

Системы: СКС, ЛВС, СС, ТВ, СТН, ОС, СКУД, ПС, ЭЧ.

Стадии: П, Р.

Полностью готовый комплект документации для осмечивания, заказа, монтажа.

ОБРАЗОВАНИЕ:

1997 – 2002 г.г.

Ростовский Государственный Университет; Физический факультет.

Специализация «Прикладная электродинамика и компьютерное моделирование».

Бакалавр по специальности «Радиофизика».

Дипломированный специалист по специальности «Радиофизика и электроника».

Сдан кандидатский минимум по философии и английскому языку.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:

- уровень владения ПК – опытный пользователь (ОС Windows; MS Office; WWW), администрирование;

- отличное знание компьютерного «железа»;

- знание основ CCTV, видеонаблюдения («КодосВидео»), ОПС («Орион»), VideoCad.

- знание широкого спектра САПР (P-CAD, AutoCAD, PROTEL, ZWCAD);

- имею опыт разработки ПО в среде Microsoft Visual Studio.NET;

- имею опыт программирования и разработки микроконтроллеров (M16C, LPC);

- имею опыт руководства коллективом до 5 чел.;

- имею опыт работы с современными измерительными приборами (Agilent и др.);

- регулярно участвую в семинарах фирм производителей электронных систем и компонентов;

- имею водительские права кат.B, л/а, стаж 11 лет.

- прописан и живу в ЗЖМ (район Плаза-Синема).

- лейтенант запаса (радиорелейная связь, ВУС 121400).

ОПЫТ РАБОТЫ:

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Ростовский НИИ Радиосвязи». Август 2002 – декабрь 2006.

Должность: Инженер.

Должностные обязанности:

- разработка конструкторской документации;

- разработка аппаратно-программных комплексов приема, передачи и обработки информации;

- разработка топологии печатных плат (от 2-х до 8-ми слоев (Protel Design)).

ЗАО «Эскорт-Центр» Южный филиал. Декабрь 2006 - настоящее время.

Должность: Инженер-проектировщик.

Должностные обязанности:

- разработка проектной документации;

- работа с производителями и поставщиками электронных компонентов (Cisco, 3Com, APC, Lenovo, Протон, МиниКом, Iskratel, Nateks, ZPAS, Legrand, DKC, Связьстройдеталь, Бастион и др.);

- разработка коммерческих предложений для Заказчика;

- предпроектное обследование объектов Заказчика;

- разработка проектной документации (СКС, ЛВС, СС, ВОЛС, ВЭРС, СКУД, СТН, ТВ) на объекты Заказчика (в данный момент - для объектов федерального уровня (авто/авиа/портовые пункты пропуска), предприятий Ростова и Ростовской области и т.п.);

- сопровождение проектной документации во время монтажа и сдачи объекта Заказчику.