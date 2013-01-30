хорошо знаю программы MSWord и Excel быстр и грамотно печатаю

Здравствуйте меня зовут Денис, студент 3-го курса инженерного факультета. решил маленько подзаработать так как сами знаете студенту туго приходиться в финансовом плане. о себе могу сказать следующее:

хорошо владею программами Microsoft Office

пишу курсовые, рефераты, доклады

создаю видеоролики, презентации, редактирую изображения

превожу тексты с английского языка на русский и наоборот

Всю предоставленную работу буду выполнять в короткие сроки, грамотно и качественно