denis-kanaev

Денис denis-kanaev

 
33 годаУкраина/Севастополь
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Наполнение сайтов.Тексты, статьи, SEO-оптимизация, аудит

Услуги

  • Аудит
  • Внутренняя оптимизация сайта
  • Составление семантического ядра сайта/корректировка имеющегося
  • SEO-анализ конкуренции рынка, просчёт частотности запросов
  • Составление МЕТА-тегов
  • Работа с внутренними файлами сайта
  • Настройка редиректов
  • Разработка ТЗ для копирайтера, составление схемы написание контента и наполнения сайта
  • Работа с CMS, настройка необходимых плагинов, изучение новых CMS
  • Работа с системами аналитики, анализ.
  • SMM, создание, руководство и развитие страниц и пабликов в социальных сетях
  • Увеличение ссылочной массы. Работа с биржами по продаже ссылок. Sape, miralinks, mainlink, linkfeed, trustlink, setlink, seozavr, advego, etxt
  • Еженедельный/ежемесечный/ежесезонный отчет от проделанной работе. Список позиций. План на следующий этап (неделя, месяц, сезон)
  • Работа с бюджетами от 200 у.е. в месяц
  • Оплата: 50% в начале срока — 50% в конце

    Работа прекращается, если заказчик не оплачивает оставшуюся сумму/предоплату на следующий срок в течении 3 дней с момента сдачи отчёта за предыдущий

Семантическое ядроSEO-оптимизация
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#762
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 7 дней
#1466