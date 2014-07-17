Наполнение сайтов.Тексты, статьи, SEO-оптимизация, аудит
Услуги
- Аудит
- Внутренняя оптимизация сайта
- Составление семантического ядра сайта/корректировка имеющегося
- SEO-анализ конкуренции рынка, просчёт частотности запросов
- Составление МЕТА-тегов
- Работа с внутренними файлами сайта
- Настройка редиректов
- Разработка ТЗ для копирайтера, составление схемы написание контента и наполнения сайта
- Работа с CMS, настройка необходимых плагинов, изучение новых CMS
- Работа с системами аналитики, анализ.
- SMM, создание, руководство и развитие страниц и пабликов в социальных сетях
- Увеличение ссылочной массы. Работа с биржами по продаже ссылок. Sape, miralinks, mainlink, linkfeed, trustlink, setlink, seozavr, advego, etxt
- Еженедельный/ежемесечный/ежесезонный отчет от проделанной работе. Список позиций. План на следующий этап (неделя, месяц, сезон)
- Работа с бюджетами от 200 у.е. в месяц
- Оплата: 50% в начале срока — 50% в конце
Работа прекращается, если заказчик не оплачивает оставшуюся сумму/предоплату на следующий срок в течении 3 дней с момента сдачи отчёта за предыдущий
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#762
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 7 дней
#1466