ОБРАЗОВАНИЕ
сентябрь 2008 – февраль 2012 Запорожский гидроэнергетический колледж Запорожской государственной инженерной академии
- факультет “Компьютерная обработка текстовой, графической и образной информации”
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
- MS Office, Internet, Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe InDesign, PageMaker
- опыт верстки печатной продукции, работа с растровой графикой, создание и редактирование векторной графики
- Проходил практику в Днепровском Металлурге
- 1,5 года опыта промоутером в фирме Орими-Трейд
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
- немецкий
- русский
ПРОЧЕЕ
Не курю, не женат. Хобби – спорт, чтение,обработка изображения.