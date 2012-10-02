denis2312

Денис denis2312

 
31 годУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

ОБРАЗОВАНИЕ

сентябрь 2008 – февраль 2012 Запорожский гидроэнергетический колледж Запорожской государственной инженерной академии

- факультет “Компьютерная обработка текстовой, графической и образной информации”

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

- MS Office, Internet, Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe InDesign, PageMaker

- опыт верстки печатной продукции, работа с растровой графикой, создание и редактирование векторной графики

- Проходил практику в Днепровском Металлурге

- 1,5 года опыта промоутером в фирме Орими-Трейд

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

- немецкий

- русский

ПРОЧЕЕ

Не курю, не женат. Хобби – спорт, чтение,обработка изображения.

InDesignIllustratorPhotoshop