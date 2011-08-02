Добрый день!

Денис Петренко, 10,03,1989

Образование ХНУ им. В. Н. Каразина, исторический факультет, заочное отделение, студент, пятый курс, заочное отделение

Опыт работы в сфере журналистики:

март 2006 - декабрь 2006, газета "Очаг", внештатный корреспондент, темы статей: Новости, экономика, бизнес, культура, музыка, социум, спорт, рыбалка, "внутренний" туризм

март 2006 - август 2008, "Вечерний Харьков", внештатный корреспондент, темы статей:

новости, экономика, бизнес, культура, музыка, социум, спорт, рыбалка, "внутренний" туризм

апрель 2007 - сентябрь 2007, "Городской Дозор", газета, сайт, внештатный корреспондент, темы статей: новости, экономика, бизнес, культура, музыка, социум, спорт

сентябрь 2007 - октябрь 2007, "Городской дозор", газета, сайт корреспондент (ушел по собственному желанию)

Также имею опыт работы в узкоспециализированных изданиях:

журал "КЛЕВый"(Харьков) июль 2006 - апрель 2007, публицистика, темы публикаций: рыбалка, "внутренний" туризм

газета "Рыбачок"(Харьков) июль 2006 - ноябрь 2008, публицистика, темы публикаций: рыбалка, "внутренний" туризм

журнал "Мир рыбалки"(Киев) сентябрь 2008 - , публицистика, темы публикаций: рыбалка, "внутренний" туризм

журнал "Рыбачьте с нами"(Москва) -- публицистика, темы публикаций: рыбалка, "внутренний" туризм

Примеры моих публикаций в электронном письме в виде ссылок

http://vecherniy.kharkov.ua/news/13267/

http://www.rsn.ru/news/archive/611 "Рыбачьте с Нами"

http://vecherniy.kharkov.ua/news/16146/ "Вечерний Харьков"

http://vecherniy.kharkov.ua/news/14658/ "Вечерний Харьков"

Контактный телефон 097-36-96-193

С уважением, Денис Петренко