Добрый день!
Денис Петренко, 10,03,1989
Образование ХНУ им. В. Н. Каразина, исторический факультет, заочное отделение, студент, пятый курс, заочное отделение
Опыт работы в сфере журналистики:
март 2006 - декабрь 2006, газета "Очаг", внештатный корреспондент, темы статей: Новости, экономика, бизнес, культура, музыка, социум, спорт, рыбалка, "внутренний" туризм
март 2006 - август 2008, "Вечерний Харьков", внештатный корреспондент, темы статей:
новости, экономика, бизнес, культура, музыка, социум, спорт, рыбалка, "внутренний" туризм
апрель 2007 - сентябрь 2007, "Городской Дозор", газета, сайт, внештатный корреспондент, темы статей: новости, экономика, бизнес, культура, музыка, социум, спорт
сентябрь 2007 - октябрь 2007, "Городской дозор", газета, сайт корреспондент (ушел по собственному желанию)
Также имею опыт работы в узкоспециализированных изданиях:
журал "КЛЕВый"(Харьков) июль 2006 - апрель 2007, публицистика, темы публикаций: рыбалка, "внутренний" туризм
газета "Рыбачок"(Харьков) июль 2006 - ноябрь 2008, публицистика, темы публикаций: рыбалка, "внутренний" туризм
журнал "Мир рыбалки"(Киев) сентябрь 2008 - , публицистика, темы публикаций: рыбалка, "внутренний" туризм
журнал "Рыбачьте с нами"(Москва) -- публицистика, темы публикаций: рыбалка, "внутренний" туризм
Примеры моих публикаций в электронном письме в виде ссылок
http://vecherniy.kharkov.ua/news/13267/
http://www.rsn.ru/news/archive/611 "Рыбачьте с Нами"
http://vecherniy.kharkov.ua/news/16146/ "Вечерний Харьков"
http://vecherniy.kharkov.ua/news/14658/ "Вечерний Харьков"
Контактный телефон 097-36-96-193
С уважением, Денис Петренко