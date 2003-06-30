denis_solovei

👍 Приятный дизайн. Web/UX/UI landing page
Здравствуйте!
Меня зовут Денис, я веб-дизайнер.
Предоставляю услуги в данной сфере, а именно:
- Интернет-магазины
- Дизайн мобильных приложений
- Создание уникального landing page
Рад познакомиться уважаемый заказчик!
В каждом проекте-частица моей души. К работе отношусь ответственно , с уважением и пониманием интересов заказчика. Соблюдаю сроки и договоренности. Если Вы хотите получить свежий взгляд и уникальный проект с приятным и современным дизайном, прошу ознакомиться с моим портфолио.
Буду рад сотрудничать с Вами! Пишите!