denis_solovei

👍 Приятный дизайн. Web/UX/UI landing page

Здравствуйте!

Меня зовут Денис, я веб-дизайнер.

Предоставляю услуги в данной сфере, а именно:

- Интернет-магазины

- Дизайн мобильных приложений

- Создание уникального landing page

Рад познакомиться уважаемый заказчик!

В каждом проекте-частица моей души. К работе отношусь ответственно , с уважением и пониманием интересов заказчика. Соблюдаю сроки и договоренности. Если Вы хотите получить свежий взгляд и уникальный проект с приятным и современным дизайном, прошу ознакомиться с моим портфолио.

Буду рад сотрудничать с Вами! Пишите!