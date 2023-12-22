Копирайтинг, статьи, эссе, проза, продающие тексты

Я большой книголюб. Работою с различными текстами на протяжении 15 лет. Не так давно я окончил курсы писательского мастерства, чтобы в ближайшем будущем попробовать себя на литературной ниве. Написание рекламных текстов рассматриваю для себя вполне приемлемой площадкой для оттачивания полученных на писательских курсах навыков. Готов работать в этом направлении с максимальной самоотдачей и добросовестностью. Обязательность, дисциплинированность, ответственность, добропорядочность и целеустремленность – это про меня.

Берясь выполнить ваш заказ, я покажу вам лучшее, что во мне есть.

Почту за радость выполнить любой заказ. Мои быстрота, четкость и эффективность - всегда к вашим услугам.