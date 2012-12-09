Профессиональный дизайн сайтов.

Качественный информационный и графический дизайн.

9 лет работы. Более 250 успешно реализованных проектов (дизайн корпоративных сайтов, интернет-магазинов, порталов, промо-сайтов и др.)

Возможна работа по договору с ИП, безналичный расчет.