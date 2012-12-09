Денис Брюханов denisbryuhanovdenisbryuhanov
38 летРоссия/Челябинск
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Профессиональный дизайн сайтов.
Качественный информационный и графический дизайн.
9 лет работы. Более 250 успешно реализованных проектов (дизайн корпоративных сайтов, интернет-магазинов, порталов, промо-сайтов и др.)
Возможна работа по договору с ИП, безналичный расчет.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Фридом проект195 просмотров
- Флуомизин218 просмотров
- Финотдел165 просмотров
- Техника-Движение Плюс162 просмотра
- Спецмонтаж176 просмотров
- Салон красоты «ЛедиС»159 просмотров
- Рязаньпроект163 просмотра
- Ресторан «Обломов»137 просмотров
- Мастер-С123 просмотра
- Коси-пили.ру230 просмотров
- Интернет-магазин «Кнопка»134 просмотра
- Бизнес-колор138 просмотров