denisdesigner21

PRO графический дизайн

Привет всем! Я независимый графический дизайнер международного уровня. Стаж работы с 2007 года. Специализация:

✅Создание креативных логотипов

✅Разработка брендинга

✅Фирменный стиль

✅Создание брендбука любой сложности

✅Руководства по использованию логотипа и фирменного стиля

✅Векторная графика

✅Полиграфия (листовка, баннер, визитка, буклет, меню, прайс, сертификат, диплом, ролл-ап, штендер)

Дистанционная разработка дизайна любой сложности!

Примеры логотипов: https://caspa.ru/

Ссылка на брендбуки: https://caspa.ru/service/razrabotka-brendbuka/

Примеры фирменного стиля: https://caspa.ru/service/razrabotka-firmennogo-stilya/