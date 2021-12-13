denisdesigner21

PRO графический дизайн
Привет всем! Я независимый графический дизайнер международного уровня. Стаж работы с 2007 года. Специализация:
✅Создание креативных логотипов
✅Разработка брендинга
✅Фирменный стиль
✅Создание брендбука любой сложности
✅Руководства по использованию логотипа и фирменного стиля
✅Векторная графика
✅Полиграфия (листовка, баннер, визитка, буклет, меню, прайс, сертификат, диплом, ролл-ап, штендер)
Дистанционная разработка дизайна любой сложности!
Примеры логотипов: https://caspa.ru/
Ссылка на брендбуки: https://caspa.ru/service/razrabotka-brendbuka/
Примеры фирменного стиля: https://caspa.ru/service/razrabotka-firmennogo-stilya/
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