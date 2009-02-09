denisivanovich

Фриланцер

Kropachev Denis Ivanovich

Уровень дохода:

15000 руб. в месяц

Тип работы:

Не имеет значения

Место работы:

Не имеет значения

Ф.И.О.:

Kropachev Denis Ivanovich

Телефон:

(909) 1342269

Электронная почта:

[email protected]

Другие контакты:

ICQ 366601689

Личная информация

Город проживания:

Слоюодской

Район проживания:

Слободской

Образование:

Высшее

Дата рождения:

12 июня 1986 г. (22 года)

Пол:

Мужской

Семейное положение:

Не женат, детей нет

Образование

Учебное заведение:

Вятский социально-экономический институт (Киров)

Дата окончания:

Июнь 2008 года

Факультет:

Экономика

Специальность:

Экономист

Учебное заведение:

ССЭК (Киров)

Дата окончания:

Июнь 2006 года

Факультет:

Земельно-имущественные отношения

Специальность:

Земельно-имущественные отношения

Курсы и тренинги

Название курса:

Оператор ЭВМ

Учебное заведение:

Бизнес-инкубатор, г. Слободской

Продолжительность:

3 года

Дата окончания:

Июнь 2004 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Немецкий:

Базовый

Компьютерные навыки:

Знание офисных программ Microsoft Office. Знание Internet. Графические редакторы.

Дополнительная информация

Наличие водительских прав:

Категория B

Ключевые навыки и достижения:

Стаж вождения с 2005 года.

Дополнительные сведения:

Не курю. Коммуникабельность, быстрая обучаемость, стрессоустойчивость.

В армию не годен. Есть военный билет.

Занятия в свободное время:

В свободное время занимаюсь спортом.