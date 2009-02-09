denisivanovich

Денис Кропачев denisivanovichdenisivanovich
Фриланцер
Kropachev Denis Ivanovich
Уровень дохода:
15000 руб. в месяц
Тип работы:
Не имеет значения
Место работы:
Не имеет значения
Ф.И.О.:
Kropachev Denis Ivanovich
Телефон:
(909) 1342269
Электронная почта:
Другие контакты:
ICQ 366601689
Личная информация
Город проживания:
Слоюодской
Район проживания:
Слободской
Образование:
Высшее
Дата рождения:
12 июня 1986 г. (22 года)
Пол:
Мужской
Семейное положение:
Не женат, детей нет
Образование
Учебное заведение:
Вятский социально-экономический институт (Киров)
Дата окончания:
Июнь 2008 года
Факультет:
Экономика
Специальность:
Экономист
Учебное заведение:
ССЭК (Киров)
Дата окончания:
Июнь 2006 года
Факультет:
Земельно-имущественные отношения
Специальность:
Земельно-имущественные отношения
Курсы и тренинги
Название курса:
Оператор ЭВМ
Учебное заведение:
Бизнес-инкубатор, г. Слободской
Продолжительность:
3 года
Дата окончания:
Июнь 2004 года
Иностранные языки и компьютерные навыки
Немецкий:
Базовый
Компьютерные навыки:
Знание офисных программ Microsoft Office. Знание Internet. Графические редакторы.
Дополнительная информация
Наличие водительских прав:
Категория B
Ключевые навыки и достижения:
Стаж вождения с 2005 года.
Дополнительные сведения:
Не курю. Коммуникабельность, быстрая обучаемость, стрессоустойчивость.
В армию не годен. Есть военный билет.
Занятия в свободное время:
В свободное время занимаюсь спортом.