Предметный фотограф

Привет, меня зовут Денис, я профессиональный предметный фотограф. Фотографирую исключительно для интернет магазинов, сайтов и каталогов. Провел более 1000 съемок. Работал более чем со 100 брендами. Есть своя фотостудия с которой я приезжаю к вам на место, и все снимаем у вас. Снимал для Ozon, Lamoda, Wildberries, Ситилинк, Hyundai и гипермаркета Карусель. Примеры работ можно посмотреть у меня в профиле или по этой ссылке https://yadi.sk/d/E_2tvQgwDn5k2g