denisknish

Денис Кныш denisknish

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Прикладное программирование, web разработка.

Кныш Денис Валерьевич

Дата рождения:

24 января 1995 (18 лет)

Город:

Конотоп

Опыт работы:

с 10.2011 по 08.2012

Администрированием удаленных серверов;

_____________________________________

с 02.2011 по 09.2011

разработка прикладных программ;

_____________________________________

с 09.2011 по 02.2013

администрирование сайта.

____________________________________________________________________________________________

Образование:

Среднее специальное

с 09.2010 по 05.2014

ИПТ КИСуМДУ, Разработка программного обеспечения, Конотоп.

- Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;

- Оператор по обработке информации и программного обеспечения;

- Оператор по вводу данных в ЭВМ (ВМ);

- Оператор компьютерного набора;

- Оператор компьютерной верстки;

- Программист.

Владение языками:

Украинский — эксперт

Русский — средний

Английский — средний

Дополнительная информация:

Профессиональный пользователь ПК (Microsoft Windows 95,XP,Vista,7, Linux, FreeBSD).

Знание SQL, JavaScript, PHP Visual Basic, VBScript, C#, C++, Assembler

начальные навыки проектирования информационных систем, реляционные базы данных (Firebird SQL server, MySQL server, Microsoft Access).

Знание CMS (1С-Битрикс, Joomla, Wordpress).

Личностные качества:

умение качественно работать. Добросовестность в работе. Обладание творческими способностями. Присутствие желания работать и зарабатывать.