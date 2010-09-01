denisknish

Кныш Денис Валерьевич
Дата рождения:
24 января 1995 (18 лет)
Город:
Конотоп
Опыт работы:
с 10.2011 по 08.2012
Администрированием удаленных серверов;
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с 02.2011 по 09.2011
разработка прикладных программ;
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с 09.2011 по 02.2013
администрирование сайта.
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Образование:
Среднее специальное
с 09.2010 по 05.2014
ИПТ КИСуМДУ, Разработка программного обеспечения, Конотоп.
- Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
- Оператор по обработке информации и программного обеспечения;
- Оператор по вводу данных в ЭВМ (ВМ);
- Оператор компьютерного набора;
- Оператор компьютерной верстки;
- Программист.
Владение языками:
Украинский — эксперт
Русский — средний
Английский — средний
Дополнительная информация:
Профессиональный пользователь ПК (Microsoft Windows 95,XP,Vista,7, Linux, FreeBSD).
Знание SQL, JavaScript, PHP Visual Basic, VBScript, C#, C++, Assembler
начальные навыки проектирования информационных систем, реляционные базы данных (Firebird SQL server, MySQL server, Microsoft Access).
Знание CMS (1С-Битрикс, Joomla, Wordpress).
Личностные качества:
умение качественно работать. Добросовестность в работе. Обладание творческими способностями. Присутствие желания работать и зарабатывать.