deniskuzmin83

Директолог. Настройка Яндекс Директ и Google Adwor

Настройка и ведение Яндекс Директ и Google Adwor. Сделаю аудит вашей рекламной кампании бесплатно.

Профессионально занимаюсь интернет-рекламой .

Я занимаюсь настройкой контекстной рекламы на экспертном уровне.

* Нужны первые клиенты?

Могу качественно настроить рекламную кампанию.

*Текущая реклама не работает?

Бесплатно проанализирую рекламную кампанию.

Смогу снизить стоимость клика, увеличить количество заявок.

Мой подход к настройке рекламной кампании:

* Изучение ниши (конкуренты - недостатки и преимущества, особенности ЦА, боли)

* Медиапланирование. Определение будущей модели рекламной кампании (поиск, рся, кмс, медийка, баннеры, видеореклама, схемы ретаргетинга)

* Сбор и группировка семантики (горячие, холодные, целевые, около целевые, минуса, кросс минусация)

* Создание УТП

* Настройка РК (соблюдение принципа релевантности)

* Подключение систем аналитики и настройка целей, utm меток

Этап ведения рекламной кампании:

Выявление эффективных/не эффективных ключевиков, объявлений групп, чистка трафика (сбор минусов), переназначение приоритетов, анализ ЦА, А/Б тесты, работа с гипотезами, подготовка отчётов, работа на выполнение KPI.

Системы и инструменты которые я использую в работе:

Яндекс.Директ, Google Ads, Direct Commander, Google Editor, Excel, Elama, Метрика, Analytics, Коллтрекеры, Tilda, CRM системы, таргетированная реклама.