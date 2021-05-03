deniskuzmin83

Настройка и ведение Яндекс Директ и Google Adwor. Сделаю аудит вашей рекламной кампании бесплатно.
Профессионально занимаюсь интернет-рекламой .
Я занимаюсь настройкой контекстной рекламы на экспертном уровне.
* Нужны первые клиенты?
Могу качественно настроить рекламную кампанию.
*Текущая реклама не работает?
Бесплатно проанализирую рекламную кампанию.
Смогу снизить стоимость клика, увеличить количество заявок.
Мой подход к настройке рекламной кампании:
* Изучение ниши (конкуренты - недостатки и преимущества, особенности ЦА, боли)
* Медиапланирование. Определение будущей модели рекламной кампании (поиск, рся, кмс, медийка, баннеры, видеореклама, схемы ретаргетинга)
* Сбор и группировка семантики (горячие, холодные, целевые, около целевые, минуса, кросс минусация)
* Создание УТП
* Настройка РК (соблюдение принципа релевантности)
* Подключение систем аналитики и настройка целей, utm меток
Этап ведения рекламной кампании:
Выявление эффективных/не эффективных ключевиков, объявлений групп, чистка трафика (сбор минусов), переназначение приоритетов, анализ ЦА, А/Б тесты, работа с гипотезами, подготовка отчётов, работа на выполнение KPI.
Системы и инструменты которые я использую в работе:
Яндекс.Директ, Google Ads, Direct Commander, Google Editor, Excel, Elama, Метрика, Analytics, Коллтрекеры, Tilda, CRM системы, таргетированная реклама.