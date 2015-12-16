denislarion

Экскурсии по Риму. Гид в Риме и Ватикане. Гид в Риме

Рим- Вечный Город,куда ведут все дороги. Один из самых посещаемых городов мира!

Рим очень стар и вечномолод. Он видел расцвет и падение одной из величайших цивилизаций земли.

Экскурсии по Риму, Гид в Риме и Ватикане в полной мере дают возможность увидеть всю его красоту,

полноту, изящество и гармонию!

Дворцы и музеиВатикана — великие сокровища маленького государства, прекрасного, не обычного

во всех отношениях.

Каждый здесь увидит и найдет то, что останется в памяти на всю жизнь.

Экскурсии по Риму, Гид в Риме всегда являлись проводником в прошлое и настоящее, возможность увидеть,

прочувствовать, прикоснуться к вечности.

Украшением Римаявляются не только величественные храмы, но и роскошные дворцы. Проживали

королевские семьи или главы государств, высокие сановники или епископы.

Посещая с экскурсиейРим, увидите большое количество христианских церквей, соборов и базилик очень

красивых, величественных и грандиозных.

Над созданием которыхработали великие мастера своего времени: Бернини, Борромини, Микеланджело,

Доменика Фонтана и другие выдающиеся архитекторы.

Экскурсии по Риму сГидом так же включают в себя посещение собора апостола Петра.

Собор апостола Петра -огромный христианский собор, построенный в честь апостола на месте его

мученической кончины, в котором и почивают его мощи.

Площадь собора святогоПетра самая знаменитая в мире - представляет собой крупнейший архитектурный

ансамбль созданный гениальным Бернини.

Гид в Риме и Ватиканепроведет Вас без очереди в этот величественный и прекрасный собор.

Дворцы и музеиВатикана — великие сокровища маленького государства, прекрасного, не обычного

во всех отношениях.

Каждый здесь увидит инайдет то, что останется в памяти на всю жизнь.

Гид в Риме покажет Вам«великие сокровища» музеев, апартаменты Борджиа, Сикстинская капелла, капелла

Николина, Станцы Рафаэля, Галерея географических карт, Галерея Арацци и многое

другое.

За всю историю своегосуществования Рим оставил материальные свидетельства жизни, быта, культуры

людей.

Все это можно видеть вмузеях Рима.

Капитолийский музей,Палаццо Нуово, Палаццо деи Консерватори, Музей Рима — находится в палаццо

Браски в историческом центре города около площади Навона. Палаццо Барберини,

Галерея Боргезе.

Гид в Риме проведет ипокажет Вам эти и многие другие музеи в Риме.

Вода — дороже золота.Правители это прекрасно понимали и вкладывали золото в строительство

водопроводов. Вода в Вечном городе — это завораживающий шум струящийся,

падающей воды из великолепных фонтанов.

Экскурсии по Риму Гидв Риме приведут нас к роскошным Виллам, которые находятся в черте города и даже

в цетре. Вилла Боргезе — большой парк в английском стиле. На территории виллы

находятся Галерея Боргезе, национальная галерея вилла Джулия, зоологический

музей, зоопарк, Ботанический сад и озеро с островом.

Римские виллыпостроены в соответствии с архитектурными традициями, когда художественная

тонкость исполнения гармонично сочеталась с окружающим пейзажем.

Благодаря Экскурсиямпо Риму и Гиду в Риме можно увидеть самое лучшее в этом прекрасном городе! Не

потерять время, сэкономить силы, ноги, деньги.

Поездки в Вечный городс экскурсиями и осмотром достопримечательностей можно совместить с поездками на

море.

В Риме так же можноарендовать квартиру или апартаменты посуточно или на длительный период на любой

вкус и кошелек.

Гид в Риме поможетподобрать Вам жилье, организовать трансфер, предоставить информацию.

Рим — великолепен,огромен, многообразен!

Экскурсии по Риму Гидв Риме дают возможность увидеть Вечный город во всей его красе!