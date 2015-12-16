denislarion

Рим- Вечный Город,куда ведут все дороги. Один из самых посещаемых городов мира!
Рим очень стар и вечномолод. Он видел расцвет и падение одной из величайших цивилизаций земли.
Экскурсии по Риму, Гид в Риме и Ватикане в полной мере дают возможность увидеть всю его красоту,
полноту, изящество и гармонию!
Дворцы и музеиВатикана — великие сокровища маленького государства, прекрасного, не обычного
во всех отношениях.
Каждый здесь увидит и найдет то, что останется в памяти на всю жизнь.
Экскурсии по Риму, Гид в Риме всегда являлись проводником в прошлое и настоящее, возможность увидеть,
прочувствовать, прикоснуться к вечности.
Украшением Римаявляются не только величественные храмы, но и роскошные дворцы. Проживали
королевские семьи или главы государств, высокие сановники или епископы.
Посещая с экскурсиейРим, увидите большое количество христианских церквей, соборов и базилик очень
красивых, величественных и грандиозных.
Над созданием которыхработали великие мастера своего времени: Бернини, Борромини, Микеланджело,
Доменика Фонтана и другие выдающиеся архитекторы.
Экскурсии по Риму сГидом так же включают в себя посещение собора апостола Петра.
Собор апостола Петра -огромный христианский собор, построенный в честь апостола на месте его
мученической кончины, в котором и почивают его мощи.
Площадь собора святогоПетра самая знаменитая в мире - представляет собой крупнейший архитектурный
ансамбль созданный гениальным Бернини.
Гид в Риме и Ватиканепроведет Вас без очереди в этот величественный и прекрасный собор.
Дворцы и музеиВатикана — великие сокровища маленького государства, прекрасного, не обычного
во всех отношениях.
Каждый здесь увидит инайдет то, что останется в памяти на всю жизнь.
Гид в Риме покажет Вам«великие сокровища» музеев, апартаменты Борджиа, Сикстинская капелла, капелла
Николина, Станцы Рафаэля, Галерея географических карт, Галерея Арацци и многое
другое.
За всю историю своегосуществования Рим оставил материальные свидетельства жизни, быта, культуры
людей.
Все это можно видеть вмузеях Рима.
Капитолийский музей,Палаццо Нуово, Палаццо деи Консерватори, Музей Рима — находится в палаццо
Браски в историческом центре города около площади Навона. Палаццо Барберини,
Галерея Боргезе.
Гид в Риме проведет ипокажет Вам эти и многие другие музеи в Риме.
Вода — дороже золота.Правители это прекрасно понимали и вкладывали золото в строительство
водопроводов. Вода в Вечном городе — это завораживающий шум струящийся,
падающей воды из великолепных фонтанов.
Экскурсии по Риму Гидв Риме приведут нас к роскошным Виллам, которые находятся в черте города и даже
в цетре. Вилла Боргезе — большой парк в английском стиле. На территории виллы
находятся Галерея Боргезе, национальная галерея вилла Джулия, зоологический
музей, зоопарк, Ботанический сад и озеро с островом.
Римские виллыпостроены в соответствии с архитектурными традициями, когда художественная
тонкость исполнения гармонично сочеталась с окружающим пейзажем.
Благодаря Экскурсиямпо Риму и Гиду в Риме можно увидеть самое лучшее в этом прекрасном городе! Не
потерять время, сэкономить силы, ноги, деньги.
Поездки в Вечный городс экскурсиями и осмотром достопримечательностей можно совместить с поездками на
море.
В Риме так же можноарендовать квартиру или апартаменты посуточно или на длительный период на любой
вкус и кошелек.
Гид в Риме поможетподобрать Вам жилье, организовать трансфер, предоставить информацию.
Рим — великолепен,огромен, многообразен!
Экскурсии по Риму Гидв Риме дают возможность увидеть Вечный город во всей его красе!