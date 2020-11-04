denismatveev

Лендинг страницы, сайты визитки, верстка по вашим макетам
Делаю лендинг страницы, сайты визитки, верстаю по макетам, дорабатываю чужие проекты, адаптивность, внешний вид, гибкость.
Skills:
- HTML5, CSS3, JS, jQuery, Vue, Git, Photoshop, Figma, Corell.
- Адаптивная верстка (страницы будут отлично выглядеть на всех устройствах, мобильных и десктопных).
- Кроссбраузерность (страницы будут одинаково работать и отображаться во всех современных браузерах).
- CSS Flexbox (самый современный модуль CSS, гарантирует максимальную гибкость и адаптивность вашей страницы).
- LESS (препроцессор CSS, код стилей будет выдержан, структурирован и оптимизирован на выходе).
- Верстаю по БЭМ и обязательно с комментариями (код будет понятен всем).
- Использование нестандартных шрифтов при необходимости.
- Pixel Perfect (особая техника создания структуры html-кода, которая позволяет максимально точно совпадать с оригинальным дизайн-макетом пиксель в пиксель).
Я относительно начинающий web разработчик, поэтому для нашей взаимовыгоды предлагаю воспользоваться моими услугами почти даром, вам - готовый продукт, мне - портфолио.
Стоимость и способы оплаты по договоренности.
Оплата за результат (получаю задачу, выполняю, демонстрирую, оплачиваете).
email: [email protected]
skype: matveevds
telegram: @matveevds - https://t.me/matveevds
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