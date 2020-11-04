denismatveev

Лендинг страницы, сайты визитки, верстка по вашим макетам

Делаю лендинг страницы, сайты визитки, верстаю по макетам, дорабатываю чужие проекты, адаптивность, внешний вид, гибкость.

Skills:

HTML5, CSS3, JS, jQuery, Vue, Git, Photoshop, Figma, Corell.

Адаптивная верстка (страницы будут отлично выглядеть на всех устройствах, мобильных и десктопных).

Кроссбраузерность (страницы будут одинаково работать и отображаться во всех современных браузерах).

CSS Flexbox (самый современный модуль CSS, гарантирует максимальную гибкость и адаптивность вашей страницы).

LESS (препроцессор CSS, код стилей будет выдержан, структурирован и оптимизирован на выходе).

Верстаю по БЭМ и обязательно с комментариями (код будет понятен всем).

Использование нестандартных шрифтов при необходимости.

Pixel Perfect (особая техника создания структуры html-кода, которая позволяет максимально точно совпадать с оригинальным дизайн-макетом пиксель в пиксель).

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Я относительно начинающий web разработчик, поэтому для нашей взаимовыгоды предлагаю воспользоваться моими услугами почти даром , вам - готовый продукт, мне - портфолио.

Стоимость и способы оплаты по договоренности.

Оплата за результат (получаю задачу, выполняю, демонстрирую, оплачиваете).

email: [email protected]

skype: matveevds

telegram: @matveevds - https://t.me/matveevds