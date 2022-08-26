denismizherevich

Веб-разработка \ разработка сайтов

Портфолио на моем сайте-резюме: https://proger.denis-yogafree.ru/

Разработка и доработка сайтов на Wordpress: установка wordpress, интеграция верстки, разработка тем и шаблонов, разработка новых виджетов, разделов, дополнительного функционала...

Навыки: Wordpress, Хуки, функции , PHP, MySQL

Разработка и доработка сайтов на MODX Rev (лендинг, визитка, блог, интернет-магазин): установка MODX Rev, интеграция верстки на MODX Rev, настройка модулей, написание сниппетов...

Навыки: MODX Rev, Fenom, PHP, MySQL

Frontend-разработка: верстка веб-страниц, доработка новых элементов, html разметки, стилей, написание необходимых js-скриптов...

Навыки: html, css, scss JavaScript, JQuery, Adobe Photoshop