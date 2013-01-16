Продвижение в социальных сетях

Здравствуйте.

Возможно мое предложение будет вам интересно.

Я занимаюсь продвижением в социальных сетях, занимаюсь я привлечением людей к вашему продукту (так же работаю с facebook,twitter,youtube и еще несколькими соц. сетями)

В данный момент я работаю на один онлайн магазин, работаю по своим так сказать навыкам, то есть администрирую группу, регулярно добавляю обновления в группу (каждый день по 15 постов если быть точным) а так же общаюсь с клиентами и слижу за статистикой.

В чем заключается мое предложение : я предлагаю что бы я так сказать работал на вас. Следил за продвижением группы, делал регулярные обновления вашего материала. (делаю рассылку вашего материала в 3 соц. сети - facebook,twitter,вконтакте, рассылка производится в вашу группу, если нету, могу сделать).

Если вас заинтересовало мое предложение, пишите.

Я могу проконсультировать вас относительно моей деятельности.