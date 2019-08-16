denisovatm

Человек-оркестр

Получив профессиональное музыкальное образование поняла, что это не мое, хотя до сих пор с удовольствием пою при любом удобном случае. С тех пор ушла с головой в журналистику, с удовольствием пишу новости, поработала в различных направлениях: радио, телевидение, газета, остановилась на работе в интернете.

Сейчас активно занимают транскрибацией с аудио и видео файлов и расшифровкой рукописных текстов. Все поставленные задачи выполняю грамотно, качественно и в срок. Стоимость 10 руб/мин.