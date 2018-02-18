denisrezyapkin

Денис denisrezyapkin

 
32 годаРоссия/Ковров
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Коротко о себе

Квалификация: дизайн сайтов, дизайн интерфейсов, дизайн мобильных приложений, логотипы.

Оплата: Перевод на карту

Контакты:WhatsApp/Telegram/Viber: +79040364440

Skype: R.Denis_inDesigne

E-mail: [email protected]

Какие выгоды Вы получаете, доверяя разработку дизайна мне?

  • Продающий дизайн вашего проекта.
  • Творческий подход к решению поставленной задачи.
  • Работаю быстро: 3-5 дня (в зависимости от сложности проекта) .
  • Оплата, предоплата любым удобным для Вас способом, либо Безопасная Сделка.
  • Консультации/Аудит по дизайну платные, моим заказчиком всегда бесплатно.
  • Скидка при повторном обращении.

Порядок работы

  • Обсуждаем проект, рассчитываем цену и сроки.
  • Выбираете меня в качестве исполнителя в своём проекте.
  • От стоимости главной страницы - предоплата 50%.
  • Выполнение работы + правки.
  • После утверждения главной - остаток оплаты за главную.
  • Переход к прорисовке внутренних страниц + правки.
  • Утверждение внутренних страниц и оплата.
  • Обмен отзывами.
  • На выходе Вы получаете .psd макеты, которые подготовлены к верстке + все комментарии для разработчика.

Важная информация:

  • Работаю по предоплате, или по безопасной сделке.
  • Я работаю напрямую с заказчиком.
  • Понедельник - пятница с 10:00 до 19:00. Суббота и воскресенье - выходной.
  • Если нужно выполнить работу в выходные, тогда стоимость увеличивается на 30%
  • Все переделки после утверждения - это дополнительная работа и оплачивается отдельно.
  • Все правки в стиле "а моему руководителю теперь не нравится синяя кнопка, он хочет жёлтую" после сдачи проекта - только за отдельную плату.
Дизайн сайтаДизайн мобильного приложения