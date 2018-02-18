denisrezyapkin

Коротко о себе
Квалификация: дизайн сайтов, дизайн интерфейсов, дизайн мобильных приложений, логотипы.
Оплата: Перевод на карту
Контакты:WhatsApp/Telegram/Viber: +79040364440
Skype: R.Denis_inDesigne
E-mail: [email protected]
Какие выгоды Вы получаете, доверяя разработку дизайна мне?
- Продающий дизайн вашего проекта.
- Творческий подход к решению поставленной задачи.
- Работаю быстро: 3-5 дня (в зависимости от сложности проекта) .
- Оплата, предоплата любым удобным для Вас способом, либо Безопасная Сделка.
- Консультации/Аудит по дизайну платные, моим заказчиком всегда бесплатно.
- Скидка при повторном обращении.
Порядок работы
- Обсуждаем проект, рассчитываем цену и сроки.
- Выбираете меня в качестве исполнителя в своём проекте.
- От стоимости главной страницы - предоплата 50%.
- Выполнение работы + правки.
- После утверждения главной - остаток оплаты за главную.
- Переход к прорисовке внутренних страниц + правки.
- Утверждение внутренних страниц и оплата.
- Обмен отзывами.
- На выходе Вы получаете .psd макеты, которые подготовлены к верстке + все комментарии для разработчика.
Важная информация:
- Работаю по предоплате, или по безопасной сделке.
- Я работаю напрямую с заказчиком.
- Понедельник - пятница с 10:00 до 19:00. Суббота и воскресенье - выходной.
- Если нужно выполнить работу в выходные, тогда стоимость увеличивается на 30%
- Все переделки после утверждения - это дополнительная работа и оплачивается отдельно.
- Все правки в стиле "а моему руководителю теперь не нравится синяя кнопка, он хочет жёлтую" после сдачи проекта - только за отдельную плату.
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