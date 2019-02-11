denistichenko

Денис Тищенко denistichenko

 
41 годРоссия/Михайловка
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать программу

    Необходимо написать программу, для проверки онлайн в программе TS3 Более подробное ТЗ скину в личку Не важно на чем будет написанно Главное чтобы работало Бюджет обсуждаем

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно добавить цели яндекс метрики и google analytics

    Нужно добавить цели яндекс метрики и google analytics, на сайт с woocommerce. На кнопку "Добавить в корзину" на старнице товаров на главной с аяксом, на кнопку добавить в корзину на странице товара, и на кнопку ...

    WooCommerce
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Получение данных из GetContact

    Получение данных из GetContact Необходимо написать функцию получения информации по номеру телефона из приложения GetContact. Предпочтителен язык Python. Можно и любой другой.

    Python
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсер

    Необходимо сделать парсер ТЗ по ссылке https://yadi.sk/i/MS-Rp_E7RVFLlA Пожалуйста напишите цену и сроки

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Документация

    необходимо разработать техническую документацию, а именно:   Пояснительная записка (ПЗ) Чертеж общего вида (ВО) – на шкафы (стеллажи), щиты и др. Спецификация Ведомость спецификаций (ВС) Кабельный журнал Ведомость покупных изделий (ВП) по ГОСТ 2.106-96 – это документ, содержащий перечень покупных изделий, ...

    Машиностроение3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Битрикс доработка

    1. Отключить на сайте кредитование от Альфа банка( купить легко) 2. Установить виджет кредитование от почта банк. Есть с ними заключенный договор и есть от них письмо как устанавливать 3. Установить нужно точно так же как сейчас ...

    БитриксКарточки товаров
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрисовать дизайн карты

    Пример прикрепил к заданию, вот ссылка https://yadi.sk/i/31XkHe1_TXRnAw По сути я хочу тоже самой, но свой вариант в своем стиле и где-то + / - инф. и обозначения. Все это будем обсуждать. Координаты карты гугл скину, откуда брать и ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
pani-olenka
Олена 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 дней назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Отрисовать дизайн карты
Вдумчивый и внимательный заказчик: добротное ТЗ, всегда на связи, все ОК с оплатой. Спасибо за интересный проект
Елена настоящий профессионал своего дела! Сотрудничеством очень доволен! Рекомендую! Результат получился лучше чем я ожидал!
Ответный отзыв