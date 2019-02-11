denistichenko

Необходимо написать программу, для проверки онлайн в программе TS3 Более подробное ТЗ скину в личку Не важно на чем будет написанно Главное чтобы работало Бюджет обсуждаем
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо нарисовать коробку Подробно обьясню в личку Нужно сделать срочноИконки и Пиксель-арт23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно добавить цели яндекс метрики и google analytics, на сайт с woocommerce. На кнопку "Добавить в корзину" на старнице товаров на главной с аяксом, на кнопку добавить в корзину на странице товара, и на кнопку ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Получение данных из GetContact Необходимо написать функцию получения информации по номеру телефона из приложения GetContact. Предпочтителен язык Python. Можно и любой другой.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать парсер ТЗ по ссылке https://yadi.sk/i/MS-Rp_E7RVFLlA Пожалуйста напишите цену и срокиПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
необходимо разработать техническую документацию, а именно: Пояснительная записка (ПЗ) Чертеж общего вида (ВО) – на шкафы (стеллажи), щиты и др. Спецификация Ведомость спецификаций (ВС) Кабельный журнал Ведомость покупных изделий (ВП) по ГОСТ 2.106-96 – это документ, содержащий перечень покупных изделий, ...Машиностроение3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать небольший правки на сайте ТЗ скину в личку Задание очень срочно Оставляйте заявки кто готов помочьСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Небольшие правки битрикс Оставляйте заявки кто готов помочь ТЗ скину в личкуСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
1. Отключить на сайте кредитование от Альфа банка( купить легко) 2. Установить виджет кредитование от почта банк. Есть с ними заключенный договор и есть от них письмо как устанавливать 3. Установить нужно точно так же как сейчас ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Пример прикрепил к заданию, вот ссылка https://yadi.sk/i/31XkHe1_TXRnAw По сути я хочу тоже самой, но свой вариант в своем стиле и где-то + / - инф. и обозначения. Все это будем обсуждать. Координаты карты гугл скину, откуда брать и ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Вот ссылка https://drive.google.com/file/d/1THLVThFu9MuF3pQnRvsAw23y9h341zyq/view?usp=drive_open на бекап Я восстановил через хостинг Нужно развернуть бекап Какая цена? Сделать за 1-2 часаСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт5 лет назад