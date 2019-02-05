Правки опроса на сайте ФОМС Нужно настроить модуль опросов 1. Результаты голосования в виде 1-х диаграммы, круговой (как на картинке) 2. Фотографии с участниками конкурса 3. Дополнительные данные поясняющие конкурсантов, а именно: а) Имя Фамилия конкурсанта б) Количество голосов за конкурсантов в) ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать модуль для панели pterodactyl на любом удобном вам языке программирования.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
На существующей платформе для проведения мероприятий, нужно разработать и реализовать модуль для проведения онлайн викторины. Исполнитель должен знать: - Python (Django Framework) - Angularjs - Redis - Centrifugo (Websocket) - Less/Css - HTML5 Ищу только опытного разработчикаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
есть магазин http://new.nails.ua/ ( тут происходит доработка его, оригинал на nails.ua ) первая задача ( а их вообщето вагон ) это доработать корзину заказа если в кратце то нужно сделать что бы было так: 1-я страница: список выбранного товара ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать данную форму точь в точь (скрин прикрепил). Готов отправить предоплату после верстки первых двух блоков (где стоит цифра 1 и 2). Главное чтобы я мог вставить данную форму на свой сайт, сделанный на wordpress.Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад