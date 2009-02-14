• интерьер • дизайн • графика •
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~ УСЛУГИ:
• Разработка частных и общественных интерьеров любой сложности
• Разработка ландшафтных проектов любой сложности
• Разработка элементов графического дизайна, фирменного стиля, элементов рекламной продукции, упаковки и др.
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~ ОПЫТ:
• Опыт работы совокупный в области дизайна более 4 лет.
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~ НАВЫКИ:
• Операционные системы: Windows, Linux, QNX, MS-DOS
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~ ОБРАЗОВАНИЕ:
• 1-ое высшее: инженер-технолог художественной обработки материалов
• Доп. Высш.: переводчик в сфере профессиональных коммункаций
• СПО: дизайнер