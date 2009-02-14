• Качественный и вдумчивый дизайн

• интерьер • дизайн • графика •

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~ УСЛУГИ:

• Разработка частных и общественных интерьеров любой сложности

• Разработка ландшафтных проектов любой сложности

• Разработка элементов графического дизайна, фирменного стиля, элементов рекламной продукции, упаковки и др.

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~ ОПЫТ:

• Опыт работы совокупный в области дизайна более 4 лет.

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~ НАВЫКИ:

• Операционные системы: Windows, Linux, QNX, MS-DOS

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~ ОБРАЗОВАНИЕ:

• 1-ое высшее: инженер-технолог художественной обработки материалов

• Доп. Высш.: переводчик в сфере профессиональных коммункаций

• СПО: дизайнер