denleopol

Денис denleopol

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка сайтов и ПО
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

socialist
Артем 
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
54 отзыва(-3)
$35
9 баллов
8 лет назад
Создание дизайна информационной системы (желательно и верстка) на осно
Точно поставленная задача, оперативное обсуждение, своевременная оплата. Все хорошо, можно работать.
Легко понял суть задачи, что встречается не часто, задавал правильные уточняющие вопросы, предложил несколько вариантов исполнения работы. Работа сдана была в срок и с минимальными правками
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