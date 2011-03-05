Макеты-скрины в формате JPEG необходимо интегрировать в NetBeans (или Eclipse) в рамках модуля Vaadin в виде прототипной верстки web-интерфейса десктоп приложения Это не создание сайта под ключ, не просто верстка - это внедрение ...
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт8 лет назад
Макеты в формате PSD необходимо интегрировать в NetBeans в рамках модуля Vaadin в виде прототипной верстки web-интерфейса десктоп приложения Это не создание сайта под ключ, не просто верстка – это внедрение дизайна компонентами ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Макеты в формате PSD необходимо интегрировать в NetBeans в рамках модуля Vaadin в виде прототипной верстки web-интерфейса десктоп приложения Это не создание сайта под ключ, не просто верстка – это внедрение дизайна компонентами ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт8 лет назад
На основе существующей дизайн-верстки (прототип с работающими динамическими эффектами) сделать новый дизайн, а потом желательно и его верстку в техностиле. Образец стиля по ссылкам: https://vaadin.com/success-stories/showcase/-/asset_publisher/2Spd/content/new-procountor?redirect=/success-stories https://vaadin.com/success-stories/showcase/-/asset_publisher/2Spd/content/berqnet-utm?redirect=/success-stories Зачатки брендбука - там логотип и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Настройка микротика на два канала интернета и ARP для WOL 1. Есть роутер Mikrotik RB2011LS-In с полностью своими настройками. Задействованы гигабитные порты группы первого аппаратного свитча. В нём на 3 порту создан Wan как ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать скрипт обращения к апи admitad.com, который бы собирал статистику с адмитад и записывал в битриксе в разделе статистики пользователя (уже существующий раздел), сличая и синхронизируя список пользователей битрикса со списком пользователей в основном ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $10000
1. сделать голосовые подсказки на основе меток маршрутов, выдаваемых сервисами (гугл, яндекс, мейл.ру, опенстритмэп). для этого скачать все основные навигационные карты (tom tom, navitel, Nokia maps, GoGo, Garmin, Автоспутник и т.д.), выделить из них голосовые ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт14 лет назад