Motion дизайнер

Создаю анимационные motion ролики и flat иллюстрации, также делаю видео монтаж под ключ: нарезка видео, цветокоррекция видео роликов, добавление эффектов, добавление и обработка текстовой анимации, подбор и обработка аудио дорожки под видео.

Мое портфолио: https://dmarvik.wixsite.com/motion-alt