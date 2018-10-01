denmarvik

Денис denmarvik

 
32 годаУкраина/Николаев
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Motion дизайнер

Создаю анимационные motion ролики и flat иллюстрации, также делаю видео монтаж под ключ: нарезка видео, цветокоррекция видео роликов, добавление эффектов, добавление и обработка текстовой анимации, подбор и обработка аудио дорожки под видео.

Мое портфолио: https://dmarvik.wixsite.com/motion-alt