Motion дизайнер
Создаю анимационные motion ролики и flat иллюстрации, также делаю видео монтаж под ключ: нарезка видео, цветокоррекция видео роликов, добавление эффектов, добавление и обработка текстовой анимации, подбор и обработка аудио дорожки под видео.
Мое портфолио: https://dmarvik.wixsite.com/motion-alt
Портфолио
- Motion-дизайнер, иллюстратор149 просмотров
- Полная цветокоррекция179 просмотров
- Художественная ретушь157 просмотров
- Аватар для соц сетей212 просмотров
- Ретушь в светлых тонах.183 просмотра
- Ретушь в темных тонах.190 просмотров
- Промо ролик отелей с эффектами хромакея.158 просмотров
- Презентация отелей139 просмотров
- A little girl's journey190 просмотров
- Красивые виды Лос Анджелеса.166 просмотров