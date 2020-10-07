dennbarkov

Креативный таргетолог.
Я прошел дорогой и узко-специализированный курс от эксперта, который делает серьезно результаты для крупных брендов, медийных экспертов и работает с миллионными рекламными бюджетами.
Мне интересна ваша ниша и знаю как в ней можно сделать результаты.
От себя гарантирую максимальную отдачу, инициативу и креативный подход. Так как моя цель помогать и давать результаты на долгосрочной основе.
К работе готов приступить уже сегодня! Провести начальную сегментацию аудиторий, прописать стратегию, предложить примеры рекламных макетов.
Буду ждать вашей обратной связи.