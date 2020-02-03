Начинающий веб-дизайнер , способный сделать тебе конфетку.
- Здравствуй!
Мне 18 лет и я начинающий веб-дизайнер!
- Мне сейчас нужно пополнение своего портфолио, поэтому могу взяться за ваше предложение по относительно низкой цене.
- Я занимаюсь: разработкой визиток, баннеров, оформлением групп в соц.сетях и прочей работой.
- Я принимаю оплату исключительно на Qiwi Wallet. В случаях, если проект большой - беру предоплату в размере 50% от итоговой суммы.
*Если не отвечаю на сайте - мой тг: @dennisyoungg .
Действие аккаунта приостановлено!