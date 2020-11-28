Я Shopify веб-разработчик и веб-дизайнер. У меня есть опыт работы с Shopify, WordPress, Liquid, HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript, а так же исправляю ошибки в коде и оптимизирую скорости загрузки.
Работая со мной, вы всегда получаете:
✅ Хорошую цену;
✅ Реальные сроки:
✅ Отличное качество.
Знаете, что общее между всеми интернет-магазинами с тысячами покупателей?
Все они кажутся идеальными. Независимо от того, имеют ли они простой дизайн или много функций.
Все они быстрые, простые и понятные в навигации, не содержат ошибок и содержат качественный контент.
Я знаю, что вы хотите, чтобы ваш магазин был идеальным! И я здесь, чтобы помочь вам.
Итак, вот мои Скиллы:
👉 HTML
👉 CSS
👉 Javascript & jQuery
👉 Shopify & Liquid
👉 Создания темы с 0
👉 Оптимизация мобильной скорости
О, и вот что значит работать со мной:
✅ Все предоставляемые мной функциональные возможности полностью настраиваются, а это означает, что вы не столкнется с трудностями при изменении его содержимого.
✅ Код, который я создаю, соответствует лучшим практикам и оптимизирован по скорости
✅ Каждый проект, каким бы маленьким он ни был, тщательно тестируется на наличие ошибок.
✅ Вы получите полную гарантию на 1 месяц. Если вы обнаружите какие-либо ошибки в течение этого месяца (я твердо уверен, что вы их не обнаружите), я исправлю их бесплатно.
✅ Вы получите бесплатную поддержку в течение месяца, и если у вас возникнут проблемы с тем, что я сделал, я помогу вам бесплатно.
Другими словами, я позабочусь о вашем сайте так, чтобы вы влюбились в него! Начнем?
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.
В - Можете ли вы создать страницу продажи одного продукта?
О - Да, страницы с одним продуктом - одна из моих специализаций, и я даже могу спроектировать их так, чтобы они выглядели действительно нужными и доставляли удовольствие вашим клиентам, чтобы они хотели связаться с ними.
В - У меня уже есть сайт. Я хотел бы внести коррективы, такие как настройка темы, увеличение конверсии, оптимизация SEO и т. Д. Сможете ли вы это сделать?
A - Конечно! Это часть моей работы. Я могу внедрить все эти изменения прямо в ваш магазин Shopify и в то же время увеличить ваш доход
В - Что, если данная работа окажется сверхсложной?
- Вот почему я всегда провожу собеседование перед тем, как приступить к работе, чтобы убедиться, что мы оба будем удовлетворены нашим сотрудничеством.