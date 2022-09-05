Web-developer / UX/UI designer

Привет, я хочу с Вами поработать) Меня зовут Денис, я UX/UI дизайнер и веб-разработчик. Работаю на фрилансе больше 3х лет, за это время были как российские, так и иностранные проекты (сотрудничал с Минском, Польшей, Финляндией, Грузией).

Знаю HTML, CSS, JS, Jquery, препроцессоры (sass, scss), начальное знание php

Работаю с CMS Wordpress, Bitrix, Opencart, а также конструкторами Bitrix 24, Wix, Tilda, Webflow

Также занимаюсь UX/UI разработкой дизайна сайтов и приложений в Figma

Оформлена самозанятость, готов работать по договору