Николай Попков, рерайтер

Немного расскажу о себе.

Моё имя Николай, я живу в прекрасном зелёном крае, где много лесов, чистые реки и маленькие речушки. Наша республика носит гордое имя Удмуртия! Я живу со своей семьёй в небольшом посёлке Ува. Мне 38 лет, работаю в сфере ЖКХ.

В поисках дополнительного заработка в интернете на страницах одного сайта наткнулся на рекламу бесплатного тренинга школы Start Ap . Прошёл бесплатный тренинг, теперь у меня есть свой сайт dens-nikola.ru. От тренинг центра Твой старт поступило предложение пройти обучающий курс по рерайту, который я с успехом освоил. И вот теперь хочу работать рерайтером.