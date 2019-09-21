densaitgareev

Разработать логотип и цветовое решение для салона с дизайнерскими отделочными материалами. Портфолио обязательно
- Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт4 года назад
Провести мозговой штурм и предложить несколько вариантов названия для шоу-рума дизайнерских отделочных материалов. Наличие портфолио обязательноНейминг и Слоганы17 заявокЗакрыт4 года назад
- $1
Разработать интерьер фейкового проекта и сделать 3D визуализации в фотокачестве с декором и тд3D-графика20 заявокЗакрыт4 года назад
- $1
Нужен специалист по маркет-китам собрать презентацию компании для клиента в виде пдфБаннеры7 заявокЗакрыт4 года назад
- $8
Сделать шаблон-баннер для сториз инстаграмБаннеры55 заявокЗакрыт4 года назад
Помочь дизайнеру, подставить в картинку несколько элементов - 500рОбработка фотографий30 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен визуальщик на проект, совместная работа с нашим дизайнером. 200 р/м2. После работы нужно экспортировать 3dmax файлИнтерьеры и Экстерьеры14 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать рабочие чертежи дизайн проекта и собрать их в альбом. Предлагайте вашу стоимостьИнтерьеры и Экстерьеры26 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать 3D визуалку сан узлов. Есть пожелания по цветам и коллекциям плитки, нужен визуальщик-дизайнер. Предлагайте вашу стоимость.3D-графика15 заявокЗакрыт6 лет назад