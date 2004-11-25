Международная компания Captain Sim с отделениями в Канаде, Москве и Киеве занимается разработкой, издательством и поддержкой компьютерных игр с 1999 года. Мы приглашаем талантливых специалистов на интересную и перспективную работу в Киевском офисе. В отдел разработки ...