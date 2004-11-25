Международная компания Captain Sim с отделениями в Канаде, Москве и Киеве занимается разработкой, издательством и поддержкой компьютерных игр с 1999 года. Мы приглашаем талантливых специалистов на интересную и перспективную работу в Киевском офисе. В отдел разработки ...
- Прочеенет заявокЗакрыт19 лет назад
Международная компания Captain Sim с отделениями в Канаде, Москве и Киеве занимается разработкой, издательством и поддержкой компьютерных игр с 1999 года. Мы приглашаем талантливых специалистов на интересную и перспективную работу в Киевском офисе. В отдел разработки ...Разработка игрнет заявокЗакрыт19 лет назад
Международная компания Captain Sim с отделениями в Канаде, Москве и Киеве занимается разработкой, издательством и поддержкой компьютерных игр (Flight Simulators) с 1999 года. Мы приглашаем на постоянную хорошо оплачиваемую работу в нашем новом Киевском офисе талантливого ...Разработка игрнет заявокЗакрыт19 лет назад