denver

Sim Captain denver

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 3D Моделисты, С++ Программисты

    Международная компания Captain Sim с отделениями в Канаде, Москве и Киеве занимается разработкой, издательством и поддержкой компьютерных игр с 1999 года. Мы приглашаем талантливых специалистов на интересную и перспективную работу в Киевском офисе. В отдел разработки ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • 2D-3D дизайнеры, С++ опытные программисты

    Международная компания Captain Sim с отделениями в Канаде, Москве и Киеве занимается разработкой, издательством и поддержкой компьютерных игр с 1999 года. Мы приглашаем талантливых специалистов на интересную и перспективную работу в Киевском офисе. В отдел разработки ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Работа для специалиста по программированию

    Международная компания Captain Sim с отделениями в Канаде, Москве и Киеве занимается разработкой, издательством и поддержкой компьютерных игр (Flight Simulators) с 1999 года. Мы приглашаем на постоянную хорошо оплачиваемую работу в нашем новом Киевском офисе талантливого ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    19 лет назад