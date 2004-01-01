denyspovierienyi

Денис Повєрєний denyspovierienyi

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Я розроблю дизайн або оновлю дизайн сайту WIX

Привіт мене звати Денис. Я можу РОЗРОБИТИ ВЕБ-САЙТ WIX Завдяки моїм навичкам і досвіду або оновленому дизайну я можу допомогти вам створити веб-сайт вашої мрії та зробити вашу онлайн-присутність ще більш захоплюючою та привабливою.

Зв’яжіться зі мною та поділіться коротким описом



️ Обговоріть вимоги та встановіть обсяг і терміни



️ Все інше залиш мені :)






Що ви можете очікувати від цього:



️ Професійний та привабливий веб-сайт



️ Повністю адаптивний дизайн



️ Дизайн, налаштований відповідно до вашої ніші та бренду



️ SEO оптимізація



️ Інтеграція електронної комерції



️ Блоги, бронювання, підписка, курси тощо.



️ Автоматизація та динамічні сторінки



️ Повне право власності на сайт та активи, які на ньому використовуються.



️ Швидке спілкування


  Необмежена кількість переглядів, поки ви не будете задоволені роботою на 100%.Якщо вам ще щось знадобиться або виникнуть запитання, зв’яжіться з нами, і ми обговоримо це. Дякуємо та сподіваємось на співпрацю з вами.
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $20от 2 дней
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