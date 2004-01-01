Я розроблю дизайн або оновлю дизайн сайту WIX
Привіт мене звати Денис. Я можу РОЗРОБИТИ ВЕБ-САЙТ WIX Завдяки моїм навичкам і досвіду або оновленому дизайну я можу допомогти вам створити веб-сайт вашої мрії та зробити вашу онлайн-присутність ще більш захоплюючою та привабливою.
Зв’яжіться зі мною та поділіться коротким описом
️ Обговоріть вимоги та встановіть обсяг і терміни
️ Все інше залиш мені :)
Що ви можете очікувати від цього:
️ Професійний та привабливий веб-сайт
️ Повністю адаптивний дизайн
️ Дизайн, налаштований відповідно до вашої ніші та бренду
️ SEO оптимізація
️ Інтеграція електронної комерції
️ Блоги, бронювання, підписка, курси тощо.
️ Автоматизація та динамічні сторінки
️ Повне право власності на сайт та активи, які на ньому використовуються.
️ Швидке спілкування
Необмежена кількість переглядів, поки ви не будете задоволені роботою на 100%.Якщо вам ще щось знадобиться або виникнуть запитання, зв’яжіться з нами, і ми обговоримо це. Дякуємо та сподіваємось на співпрацю з вами.
Сайты «под ключ»
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