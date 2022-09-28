Создаю сайты на Wordpress более 5 лет

Меня зовут Денис Щавлинский , мне 25 лет. С 2017 года я создаю сайты.

Что я делаю:

— Пишу тексты на основе анализа вашего бизнеса, и бизнеса ваших конкурентов

— Создаю прототип будущего проекта

— Создаю индивидуальный дизайн сайта полностью или отдельных блоков

— Делаю верстку

— Подключаю формы обратной связи и платежные системы

— Редактирую уже работающие сайты, могу добавить страницы и внести необходимые изменения

— Сделаю счетчик на Яндекс метрике, добавлю на сайт и сделаю карточку на Яндекс.Картах

— Добавлю мета — теги, сделаю SEO описание для сайта и для страниц по отдельности

Виды создаваемых сайтов:

лендинг (одностраничный сайт)

сайта-визитка;

многостраничный сайт

корпоративный сайт

интернет-магазин.