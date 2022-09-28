Создаю сайты на Wordpress более 5 лет
Меня зовут Денис Щавлинский , мне 25 лет. С 2017 года я создаю сайты.
Что я делаю:
— Пишу тексты на основе анализа вашего бизнеса, и бизнеса ваших конкурентов
— Создаю прототип будущего проекта
— Создаю индивидуальный дизайн сайта полностью или отдельных блоков
— Делаю верстку
— Подключаю формы обратной связи и платежные системы
— Редактирую уже работающие сайты, могу добавить страницы и внести необходимые изменения
— Сделаю счетчик на Яндекс метрике, добавлю на сайт и сделаю карточку на Яндекс.Картах
— Добавлю мета — теги, сделаю SEO описание для сайта и для страниц по отдельности
Виды создаваемых сайтов:
лендинг (одностраничный сайт)
сайта-визитка;
многостраничный сайт
корпоративный сайт
интернет-магазин.
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