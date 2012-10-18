Образование
Учебное заведение: Ульяновский государственный технический университет (Ульяновск)
Факультет: Экономико-математический факультет
Специальность: Прикладная математика и информатика.
Года учебы: 2004 - 2009
Учебное заведение: Ульяновский государственный технический университет (Ульяновск)
Факультет: Открытая Школа Бизнеса
Специальность: Менеджмент организации (вечернее)
Года учебы: 2007- 2010
Опыт работы и профессиональные навыки
Опыт работы:
(2005 - 2008) OOO"Информационное Бюро Прогнозов", Проверяющий кинотеатров
1)Мониторинг посещаемости кинотеатров;
2)Проверка билетно-кассовой отчетности кинотеатров;
3)Проверка наличия рекламного материала;
4)Составление отчетов в бумажном и электронном виде по итогам проведенных проверок.
(2008 - 2010) ОАО «Ульяновский патронный завод», инженер – программист.
1) Сопровождение системы управления производством SyteLine ERP:
• Внедрение системы;
• Комплексный анализ работы системы, документирование полученных результатов;
• Разработка инструкций и регламента работы с программой
• Доработка системы и разработка и отчетов под нужды пользователей;
• Разработка процедур в MS SQL Server;
• Обучение и консультирование пользователей;
2) Разработка прикладного ПО, БД
(2010- по н.вр.) ООО «Волга-мед», специалист службы технической поддержки
1) Сопровождение клиентов компании
• Консультирование пользователей
• Решение возникающих проблем
• Планирование сроков внедрения ПО в соответствии с технической готовностью клиентов
2) Сопровождение программных продуктов «МедФлагман»
• Разработка инструкций и регламента работы с программой
• Доработка системы и разработка и отчетов под нужды пользователей;
• Разработка процедур в MS SQL Server ;
В настоящее время нахожусь в отпуске по уходу за ребенком.
Профессиональные навыки:
Уверенный пользователь ПК (MS Office, Internet), знание программ Delphi, C++ Builder, разработка баз данных (Delphi, Builder), SQL,
MS SQL Server, Crystal Reports, SyteLine ERP, HTML, Photoshop, CorelDraw, PHP, MySQL, МедФлагман.
Дополнительная информация
Умею ответственно подходить к решению поставленных целей. Обладаю аналитическим складом ума, активна, очень быстро обучаюсь,
способна работать с большим количеством информации.
Коммуникабельна, обладаю здоровым чувством юмора.