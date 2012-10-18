Образование

Учебное заведение: Ульяновский государственный технический университет (Ульяновск)

Факультет: Экономико-математический факультет

Специальность: Прикладная математика и информатика.

Года учебы: 2004 - 2009

Учебное заведение: Ульяновский государственный технический университет (Ульяновск)

Факультет: Открытая Школа Бизнеса

Специальность: Менеджмент организации (вечернее)

Года учебы: 2007- 2010

Опыт работы и профессиональные навыки

Опыт работы:

(2005 - 2008) OOO"Информационное Бюро Прогнозов", Проверяющий кинотеатров

1)Мониторинг посещаемости кинотеатров;

2)Проверка билетно-кассовой отчетности кинотеатров;

3)Проверка наличия рекламного материала;

4)Составление отчетов в бумажном и электронном виде по итогам проведенных проверок.

(2008 - 2010) ОАО «Ульяновский патронный завод», инженер – программист.

1) Сопровождение системы управления производством SyteLine ERP:

• Внедрение системы;

• Комплексный анализ работы системы, документирование полученных результатов;

• Разработка инструкций и регламента работы с программой

• Доработка системы и разработка и отчетов под нужды пользователей;

• Разработка процедур в MS SQL Server;

• Обучение и консультирование пользователей;

2) Разработка прикладного ПО, БД

(2010- по н.вр.) ООО «Волга-мед», специалист службы технической поддержки

1) Сопровождение клиентов компании

• Консультирование пользователей

• Решение возникающих проблем

• Планирование сроков внедрения ПО в соответствии с технической готовностью клиентов

2) Сопровождение программных продуктов «МедФлагман»

• Разработка инструкций и регламента работы с программой

• Доработка системы и разработка и отчетов под нужды пользователей;

• Разработка процедур в MS SQL Server ;

В настоящее время нахожусь в отпуске по уходу за ребенком.

Профессиональные навыки:

Уверенный пользователь ПК (MS Office, Internet), знание программ Delphi, C++ Builder, разработка баз данных (Delphi, Builder), SQL,

MS SQL Server, Crystal Reports, SyteLine ERP, HTML, Photoshop, CorelDraw, PHP, MySQL, МедФлагман.

Дополнительная информация

Умею ответственно подходить к решению поставленных целей. Обладаю аналитическим складом ума, активна, очень быстро обучаюсь,

способна работать с большим количеством информации.

Коммуникабельна, обладаю здоровым чувством юмора.