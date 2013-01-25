Копирайт текстов для сайтов по грузоперевозкам. На данный момент тема по негабаритным перевозкам. Перевозка тракторов, комбайнов и прочее. Тексты около 2000-3000зн, около 30текстов. Оплата после написания текста. 10гр за 1000зн, без привязки в доллару.
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- Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Статьи по теме клининга для польского сайта на идеальном польском. Ддля начала около 50статей по ключевым словам. Каждая статья около 3000зн. Оплата на карту Приватбанка. После написания, статьи будут проверяться в другом источнике на правильность написания, уникальность и ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Статьи на сайты автодиспетчер.com.ua/ ; автологистика.com.ua/; грузоперевозка.kiev.ua/; Работы много и постоянно. В перспективе еще несколько новых сайтов. Платим реально и быстро ! 10грн/1000зн. Кто заинтересуется, давайте тут же контакты. Или же ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад