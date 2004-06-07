Опыт работы в сфере ИТ и банковских технологий - более 10 лет из низ 4 в качестве коадмина и web-программиста на www.berezne.com

Владею основами web-дизайна, CGI-программирование (Perl), настройкой и конфигурированием серверов Apache, FTP,MySQL,PostgreSQL. Владею пакетами Photo shop, Corel Drow, Dreamveawer. Также программирую на Delphi, Paskalе. Имею несколько переводов с английского на сайте lexiter.berezne.com посвященные использованию на Linux карманных ПК.

Работаю в местном цехе електросвязи Укртелеком программистом, занимаюсь обслуживанием апаратуры предоставления услуг И-нета