$50
Добрый день. Необходимо оставить отзывы в группе в контакте. Виды отзывов: 1. Отзыв от учетной записи девочки от 10 до 15 лет - 10 шт. от ...
Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
Закрыт
12 лет назад
Добрый день. Необходимо оставить отзывы в группе в контакте. Виды отзывов: 1. Отзыв от учетной записи девочки от 10 до 15 лет - 10 шт. от ...
Добрый день! Необходимо доработать одностроничный сайт monsterhigh-kupit.ru Что необходимо сделать: 1. Переделать дизайн с сохранением основных блоков; 2. Сделать pop-up окно с формой заказа; 3. Сверстать макет карточки товара. ...
Нужен дизайн сайта про отдых на Азовском море. Дизайн должен быть выполнен с использованием Bootstrap. Необходимы макеты: - главной ст. - страницы с описанием гостевого дома ...