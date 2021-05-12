Дизайн плакатов, обложек альбомов, флаеров.

Привет! Дизайном занимаюсь сравнительно недавно, поэтому пока не успел обзавестись большой коллекцией работ, но, может быть, кому-то придутся по-душе мои работы. Я разрабатываю плакаты, флаеры, обложки альбомов. Я постоянно развиваюсь в этой области и хочу продвигаться на этой платформе. Буду рад каждому новому заказу и постараюсь выполнить его в кратчайшие сроки. Чтобы увидеть мои работы, напишите мне, я пришлю вам ссылку на свой Behance. Хорошего дня! ^^