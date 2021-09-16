derezaelena

Администратор онлайн-школ на GetCourse

Ответственна, коммуникабельна, быстро отвечаю на входящие письма и сообщения.

Внимательно перепроверяю каждую деталь перед сдачей работы.

Не умею делать для “галочки”, вникаю в ваш проект полностью, чтобы получить превосходный

результат .

Владею грамотной письменной и устной речью.

Умею работать как по четкой инструкции, так и брать инициативу в свои руки.

Ищу удаленную работу в онлайн-проекте.

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ

- Базовая настройка онлайн-школ на платформе GetCourse;

- Качественно настраиваю и сопровождаю вебинары;

- Увеличиваю доходимость на вебинар при помощи воронки писем;

- Оформляю уроки на платформе GetCourse;

- Работаю с заказами, создаю продукты,

предложения к ним;

- Сегментация пользователей. создание рассылок

для каждого сегмента.

- интеграция соц.сетей с GetCourse.