derezaelena

Ответственна, коммуникабельна, быстро отвечаю на входящие письма и сообщения.
Внимательно перепроверяю каждую деталь перед сдачей работы.
Не умею делать для “галочки”, вникаю в ваш проект полностью, чтобы получить превосходный
результат .
Владею грамотной письменной и устной речью.
Умею работать как по четкой инструкции, так и брать инициативу в свои руки.
Ищу удаленную работу в онлайн-проекте.
ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ
- Базовая настройка онлайн-школ на платформе GetCourse;
- Качественно настраиваю и сопровождаю вебинары;
- Увеличиваю доходимость на вебинар при помощи воронки писем;
- Оформляю уроки на платформе GetCourse;
- Работаю с заказами, создаю продукты,
предложения к ним;
- Сегментация пользователей. создание рассылок
для каждого сегмента.
- интеграция соц.сетей с GetCourse.