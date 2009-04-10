Редактор, корректор, специалист по PR-проектам

Наполняю сайты контентом. Перевожу, редактирую. "Человек-газета": спокойно сделаю всю работу от сбора информации до выкладывания результата на сайт.

Легко работаю с любой CMS, как известных разработчиков, так и интуитивно понятных индивидуально прописанных.

Имея многолетний опыт реальной журналистики, могу оперативно и качественно писать оригинальные новости по исходным текстам, а также писать или переводить с английского статьи.

Примеры текстов, сделанных мною, есть на разных сайтах в интернете. Посмотрите моё портфолио, по Вашему желанию дам дополнительные ссылки.

Заинтересована в выполнении заданий работодателя, оплата за которые даст мне от 15 тысяч рублей ежемесячного дохода при частичной занятости (скажем, каждый день до обеда или вторую половину дня, или через день по полному дню, или как-то ещё по-другому).

Я могу работать и в удалённом режиме ежедневно полный день, размер дохода в этом случае можно оговаривать.

Также рассматриваю единичные поручения, в этом случае цену называет работодатель, я или соглашаюсь сразу, или можем обсудить.

Оплата моего труда может происходить любым способом, включая Яндекс.Деньги или WM, кроме борзых щенков. При разовых работах с небольшой суммой вознаграждения (до 2 тыс. руб. в месяц) можно также "кидать" мне эту сумму на мобильный телефон.

Немного о себе.

Начинала репортёром в "Коммерсанте", хотя закончила МИНХ им.Плеханова как экономист. Но в вихре перестройки вакансий для молодых специалистов было крайне мало. А замечательный завод, на который я должна была идти трудиться, "схлопнулся". Ища временное занятие (пока не устроюсь экономистом), совершенно случайно устроилась репортёром в "КоммерсантЪ".

Нет ничего более постоянного, чем временное, и я стала экономическим обозревателем в этом издании. В газете работала до 1994 года, пока не перешла на постоянную работу на Радио "Свобода", с которым сотрудничала с 1992 года. Проработав там обозревателем - редактором - выпускающим редактором утреннего эфира восемь лет, в 2000 году ушла на НТВ выпускающим редактором интернет-портала.

Работала недолго - как раз в тот год посадили Гусинского, компанию "трясло", деньги не платили почти полгода. Занялась политическим PR, весьма успешно, к 2006 году "созрела" до открытия собственного мааааааааалого предприятия, которое "умерло" само собой после того, как я серьёзно пострадала в автокатастрофе буквально месяц спустя.

Долго восстанавливалась, слава Богу, сейчас последствий аварии никаких не ощущаю. Но, в силу перечисленных обстоятельств, а также потому, что моя дочь пока ученица средней школы, последние годы предпочитаю работать в удалённом режиме для различных сайтов.

На ближайшие пять лет, а, может быть, и дольше, никаких амбиций не имею, ищу стабильного заработка в тех же условиях, которые существуют сейчас.

Буду рада получить предложение о сотрудничестве.