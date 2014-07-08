Готов к любым предложениям сотрудничества, как для небольших срочных заказов, так и крупных продолжительных проектов. Доступен для работы в выходные и праздничные дни. Всегда на связи — оперативно отвечаю на email, в рабочее время (9.00 - 18.00 МСК) доступен в Skype.
Стремлюсь к длительному, успешному, взаимовыгодному сотрудничеству.
Выполняю перевод по следующим направлениям:
* английский-русский
* русский-английский
Специализация:
- автомобили;
- электроника и электротехника;
- Информационные Технологии (локализация ПО и др.);
- туризм;
Стоимость услуг (зависят от сложности и срочности заказа, а также от степени обработки материала — с версткой или без):
- 1800 зн. с проб.= 150-300 руб;
- 0,5 -1,0 руб/слово.
При необходимости возможно сохранение верстки оригинала (полное или максимально близкое к оригиналу)
Рабочие инструменты: MS Office, Foxit Advanced PDF Editor
Готов подтвердить свои знания выполнением тестового задания (бесплатно).
Образование:
- высшее — Национальный Исследовательский Университет "МЭИ", степень магистра по напралвению "Информатика и вычислительная техника" (диплом с отличием).
- дополнительное к высшему - переводчик в сфере профессиональной коммуникации (Центр Подготовки и Переподготовки "Евроцентр", НИУ "МЭИ"), диплом с отличием.
- победитель областной олимпиады по английскому языку среди студентов (2008г.)
Опыт работы:
2010 г. - настоящее время - программист в компании Axcient (www.axcient.com), по совместительству - переводчик документации на ПО.
Стажировки и проживание в англоязычных странах:
Великобритания - лето 2008 г., культурологическая поездка в качестве победителя областной олимпиады по английскому языку среди студентов.
США - 2014 г. - рабочая командировка в головной офис компании Axcient (Mountain View, California).
Контактные данные:
email: [email protected]
skype: yerokhin.dmitry