Переводы (EN-RU, RU-EN). Специализация: ИТ, электроника, туризм

Готов к любым предложениям сотрудничества, как для небольших срочных заказов, так и крупных продолжительных проектов. Доступен для работы в выходные и праздничные дни. Всегда на связи — оперативно отвечаю на email, в рабочее время (9.00 - 18.00 МСК) доступен в Skype.

Стремлюсь к длительному, успешному, взаимовыгодному сотрудничеству.

Выполняю перевод по следующим направлениям:

* английский-русский

* русский-английский

Специализация:

- автомобили;

- электроника и электротехника;

- Информационные Технологии (локализация ПО и др.);

- туризм;

Стоимость услуг (зависят от сложности и срочности заказа, а также от степени обработки материала — с версткой или без):

- 1800 зн. с проб.= 150-300 руб;

- 0,5 -1,0 руб/слово.

При необходимости возможно сохранение верстки оригинала (полное или максимально близкое к оригиналу)

Рабочие инструменты: MS Office, Foxit Advanced PDF Editor

Готов подтвердить свои знания выполнением тестового задания (бесплатно).

Образование:

- высшее — Национальный Исследовательский Университет "МЭИ", степень магистра по напралвению "Информатика и вычислительная техника" (диплом с отличием).

- дополнительное к высшему - переводчик в сфере профессиональной коммуникации (Центр Подготовки и Переподготовки "Евроцентр", НИУ "МЭИ"), диплом с отличием.

- победитель областной олимпиады по английскому языку среди студентов (2008г.)

Опыт работы:

2010 г. - настоящее время - программист в компании Axcient (www.axcient.com), по совместительству - переводчик документации на ПО.

Стажировки и проживание в англоязычных странах:

Великобритания - лето 2008 г., культурологическая поездка в качестве победителя областной олимпиады по английскому языку среди студентов.

США - 2014 г. - рабочая командировка в головной офис компании Axcient (Mountain View, California).

Контактные данные:

email: [email protected]

skype: yerokhin.dmitry