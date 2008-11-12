Требуется программист для написания компонентов для 1С-Битрикс. ВАЖНО: -Долгосрочное сотрудничество. -В процессе работы очень желательны встречи вживую, для правильного и одинакового понимания требуемого результата обеими сторонами. -Оплата - за каждый сданный компонент (по ТЗ).