Нужно взять некоторые тексты с сайта и переписать их другими словами, сохранив смысл.
Копирайтинг31 заявка
Закрыт
11 лет назад
Нужно взять некоторые тексты с сайта и переписать их другими словами, сохранив смысл.
Требуется программист для написания компонентов для 1С-Битрикс. ВАЖНО: -Долгосрочное сотрудничество. -В процессе работы очень желательны встречи вживую, для правильного и одинакового понимания требуемого результата обеими сторонами. -Оплата - за каждый сданный компонент (по ТЗ).
Требуется программист 1С-Битрикс для написания ряда компонентов. Очень важен сам факт долгосрочного сотрудничества.