? Web-designer ? Front-end+Back-end Developer

Добрый день, Я занимаюсь web-дизайном более 5ти лет. Постоянно слежу за новинками web-дизайна. Выполняю работу любой сложности: от простого сайта-визитки до портала. В своей работе придерживаюсь трех правил: высокое качество работы, соблюдение сроков, всегда быть on-line.

Проф. навыки в работе с Photoshop, Illustrator, понимание что такое верстка по сетке (bootstrap grid), создание дизайна под моб., планшетные и ПК версии сайтов.

Мои работы:

https://miraflora.co/ (Shopify project. Development from the very beginning. Technical support. Team Leading)

https://lifestylecamper.ua/?lang=en (WP Project. Design+Front-end+Back-end )

http://ukrzolotosnab.com.ua/ (WP Project. Design+Front-end+Back-end )

https://www.mrt-m24.com/ (WP Project. Front-end+Back-end )

Также предоставляю услуги по верстке сайтов (front-end). Проф. навыки в области CSS3 (анимация), HTML5, кроссбраузерность, адаптивная верстка.