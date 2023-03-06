Добрый день, Я занимаюсь web-дизайном более 5ти лет. Постоянно слежу за новинками web-дизайна. Выполняю работу любой сложности: от простого сайта-визитки до портала. В своей работе придерживаюсь трех правил: высокое качество работы, соблюдение сроков, всегда быть on-line.
Проф. навыки в работе с Photoshop, Illustrator, понимание что такое верстка по сетке (bootstrap grid), создание дизайна под моб., планшетные и ПК версии сайтов.
Мои работы:
https://miraflora.co/ (Shopify project. Development from the very beginning. Technical support. Team Leading)
https://lifestylecamper.ua/?lang=en (WP Project. Design+Front-end+Back-end )
http://ukrzolotosnab.com.ua/ (WP Project. Design+Front-end+Back-end )
https://www.mrt-m24.com/ (WP Project. Front-end+Back-end )
Также предоставляю услуги по верстке сайтов (front-end). Проф. навыки в области CSS3 (анимация), HTML5, кроссбраузерность, адаптивная верстка.
Портфолио
- Logo Design For Transport Company4 просмотра
- Logo design for Stylist/Hairdresser6 просмотров
- Web-sait creation. Design. Front-end. Back-end. Sh13 просмотров
- Food Delivery "3 Repa"4 просмотра
- Web-sait design+Frontend+Backend+Wordpress5 просмотров